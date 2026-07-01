Somali'de Eş Şebab Hedef Alındı - Son Dakika
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Somali'de Eş Şebab Hedef Alındı

01.07.2026 15:13
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Somali'de Türk F-16'larıyla düzenlenen hava saldırılarında 35 Eş Şebab militanı öldürüldü.

Somali Savunma Bakanlığı, 30 Haziran'da Eş Şebab militanlarına karşı düzenlenen hava saldırılarında 35 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinde Türk F-16 jetleri tarafından düzenlenen saldırılarda örgüte ait mağara, silah depoları ve gizlenme yerlerinin hedef alındığı belirtildi.

"Hava saldırılarında yaklaşık 35 Eş Şebab teröristi etkisiz hale getirildi, 20'den fazlası ağır yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Somali, Türkiye ve Batı ülkeleri Eş Şebab'ı "terör örgütü" kabul ediyor.

Açıklamada saldırıların ardından bölgede büyük ikincil bir patlamanın meydana geldiği ve bunun mühimmat ve patlayıcı gibi askeri teçhizat depolarının varlığına işaret ettiği söylendi.

Ayrıca hedef alınan noktalarda Eş Şebab'a ait patlayıcı yüklü araçların bulunduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığının X paylaşımı bir süre sonra kaldırıldı. Bakanlığın Facebook hesabından yapılan Somalice bir paylaşımda ise Türkiye ya da F-16 uçaklarına dair ifadeler yer almadı.

Türkiye, Şubat'ta Somali'ye savaş jetleri konuşlandırdığını duyurmuş, hava unsurlarının Mogadişu'ya "terörle mücadele desteği" vereceğini açıklamıştı.

Jetlerin konuşlandırılmasının ardından ilk kez resmi olarak Eş Şabab hedeflerine karşı hava saldırısı düzenledikleri açıklandı.

Somali merkezli Eş Şebap, El Kaide ile bağlantılı silahlı cihatçı bir örgüt. Somali hükümeti, Afrika Birliği güçleri ve Batılı hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen grup, Doğu Afrika'daki en etkili radikal örgütlerden biri olarak kabul ediliyor.

Eş Şabab militanları, 30 Haziran'da Güney Şabel bölgesinde bulunan Somali askeri üslerini hedef almıştı.

Türkiye - Somali iş birliği

Türkiye ve Somali arasındaki askeri ve ekonomik iş birliği son dönemde giderek derinleşiyor.

Türkiye, ilk uzay üssünü Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki bir bölgede inşa ediyor.

Türkiye'ye ait Çağrı Bey sondaj gemisi, 2025'te imzalanan enerji iş birliği anlaşması kapsamında Nisan'dan bu yana Somali açıklarında hidrokarbon kaynakları için sondaj çalışamaları yürütüyor.

İki ülke arasında Şubat 2024'te imzalanan savunma anlaşmasına göre Somali karasularını 10 yıl boyunca koruma görevini de Ankara üstelendi.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri tesisi olan TÜRKSOM, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunuyor.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı 2017'den bu yana burada görev yapıyor.

Ankara-Mogadişu hattındaki yakınlaşma, görev süresi Mayıs'ta sona eren Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud karşıtı bazı muhalif liderler tarafından eleştiriliyor.

Somali basınında çıkan haberlere göre muhalif liderler, Mayıs'ta Türkiye'nin Mogadişu büyükelçisi Alper Aktaş'ı Ankara'nın Cumhurbaşkanı Mahmud'u destekleyerek Somali içişlerine karışmaması gerektiği konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Ankara'nın Somali içişlerine karıştığı iddiasını yalanlamıştı.

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Kaynak: BBC

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Somali, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Somali'de Eş Şebab Hedef Alındı - Son Dakika

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