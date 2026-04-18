Somali'de Sondaj Gemilerine Koruma

18.04.2026 17:39
Milli Savunma Bakanlığı, Somali'deki sondaj gemilerine güvenlik desteği sağladığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali Türk Deniz Görev Grubu'nun bölgedeki Çağrı Bey sondaj gemisi ve destek gemilerine refakat ve karakol desteği sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla Somali'de yürütülen sondaj faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin bilgi paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, sondaj ve destek gemilerine yönelik koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. MSB'nin açıklamasında, "Sondaj gemilerimize tam koruma! Somali Türk Deniz Görev Grubumuz; Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ediyor. Kısa süre önce bölgeye ulaşan Çağrı Bey sondaj gemisinde görevli bulunan SAT Unsur Komutanlığı personelimiz de sondaj çalışmaları için bizzat koruma görevi yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:26:50.
