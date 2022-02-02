Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek

Buluşmaya damga vurdu! Yanındaki gencin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Rusya ve Ukrayna krizinde tarafını belli eden ABD, Moskova'ya gözdağı vermek için harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'ya ABD askeri konuşlandırılmasına resmen onay verdi.

3 BİN ASKER DOĞU AVRUPA'YA KAYDIRILACAK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı. Asker sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇATIŞMAYA KATILMAYACAKLARI AÇIKLANDI

Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.