Rusya ve Ukrayna krizinde tarafını belli eden ABD, Moskova'ya gözdağı vermek için harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'ya ABD askeri konuşlandırılmasına resmen onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı. Asker sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek - Son Dakika Dünya