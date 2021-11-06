ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nin açılış gecesinde binlerce kişi, Rapçi Travis Scott'ı dinlemek için festival alanına akın etti.
Amerikan basınına göre yetkililer, kalabalığın sahnenin önüne doğru sıkıştırıldığını ve panik yaşandığını belirtti. Çıkan izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda insanın ise yaralandığı açıklandı.
Olay nedeniyle festivalin ikinci günü etkinlikleri iptal edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Dünya › Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var - Son Dakika Dünya