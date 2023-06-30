ABD, Donald Trump döneminde ayrıldığı UNESCO'ya yeniden katıldı - Son Dakika
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ABD, Donald Trump döneminde ayrıldığı UNESCO'ya yeniden katıldı

30.06.2023 16:51

Son dakika: ABD, Donald Trump döneminde ayrıldığı UNESCO'ya yeniden katıldı.

ABD ve İsrail, UNESCO'nun 2011'de Filistin'i üye devlet olarak kabul etmesinden sonra fonlamayı kesmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump ise, İsrail karşıtı önyargı ve yönetim sorunlarını gerekçe göstererek 2017'de İsrail'le birlikte ABD'nin kurumdan tamamen çekildiğini duyurmuştu.

UNESCO'YA YENİDEN KATILDILAR

ABD'nin bir süredir süren UNESCO'ya geri dönme planı, Dışişleri Bakanlığı ile örgüt temsilcileri arasında yapılan uzun müzakereler sonucunda kabul edildi. Böyle ABD'de UNESCO'ya geri dönmüş oldu.

600 MİLYON DOLARDAN FAZLA BORCU DA ÖEDEYECEKLER

ABD'nin UNESCO'nun 600 milyon dolardan fazla ödenmemiş borcunu ödemeyi planladığı da duyuruldu. 2020 Aralık ayı itibarıyla ABD'nin UNESCO'ya yaklaşık 616 milyon dolar ödenmemiş üyelik aidatı borcu olduğu bildirildi.

TÜRKİYE DAHİL 195 ÜYESİ BULUNUYOR

Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan UNESCO, misyonunu "Eğitim, bilim ve kültür alanlarında reformları ve işbirliklerini teşvik ederek küresel barışa katkıda bulunmak" olarak özetliyor.

NE OLMUŞTU?

Filistin 2011 yılında UNESCO üyesi ilan edilmiş, ardındansa ABD Filistin'in dahil olduğu hiçbir uluslararası kuruluşa mali destek veremeyeceğini, yasalarının buna izin vermediğini söyleyerek UNESCO'ya fon aktarımlarını durdurmuştu.

ABD, fonlamayı durdurana kadar UNESCO bütçesinin yüzde 22'sini ödüyordu. ABD'nin fonlamayı durdurmasının ardından 2013'te Washington yönetimi ile İsrail UNESCO'daki oy kullanma haklarını kaybetmişlerdi.

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Son Dakika Dünya ABD, Donald Trump döneminde ayrıldığı UNESCO'ya yeniden katıldı - Son Dakika


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