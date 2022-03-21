Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı - Son Dakika
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Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı

21.03.2022 12:02

İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının düştüğü öğrenildi. Kazanın ilk görüntüleri gelirken yangın çıkması endişelendirdi.

İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının, Çin'in güneyindeki Guangxi kentinde düştüğü bildirildi. Çin devlet televizyonu, dağa çakılan söz konusu yolcu uçağının Kunming'den Guangzhou'ya gittiğini belirtti.

YOLCULARIN AKIBETİNE DAİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı aktarılırken, kaza yerinden ilk görüntüler de geldi.

İşte o kareler;

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi
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Son Dakika Dünya Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı - Son Dakika


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