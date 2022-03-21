İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının, Çin'in güneyindeki Guangxi kentinde düştüğü bildirildi. Çin devlet televizyonu, dağa çakılan söz konusu yolcu uçağının Kunming'den Guangzhou'ya gittiğini belirtti.
Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı aktarılırken, kaza yerinden ilk görüntüler de geldi.
İşte o kareler;
Son Dakika › Dünya › Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı - Son Dakika