Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım - Son Dakika
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım

10.07.2023 13:41

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'a gidiyor. Uçuş öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım." dedi.

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da gerçekleşecek. Zirveye katılmak üzere havaalanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına muhtaç olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yıldır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

"ÖNEMLİ KARARLARA İMZA ATACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere birazdan Vilnius'a hareket edeceğiz. Zirvemizi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirini arttığı bir dönemde yapıyoruz. Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak önemli kararlara imza atacağız.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

UKRAYNA VE SAVUNMA HARCAMASI ELE ALINACAK

İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışması ile hareket ettik. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabii bir taraftan savunma harcamalarının artırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını da görüyoruz.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin

"AKŞAM İSVEÇ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Ben bu akşam sayın genel başkan ve İsveç Başbakanı'yla görüşme gerçekleştireceğim. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Türkiye NATO harekatlarına en çok katkı veren ülke olarak üzerine düşeni yapıyor. Zirve marjında bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz olacak."

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NATO Zirvesi Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi Vilnius'ta düzenlenecek

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım - Son Dakika
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