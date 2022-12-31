Bakan Çavuşoğlu, Esad yönetimi ile ikinci temas için tarih verdi! Üçüncü bir ülkede gerçekleşecek - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Esad yönetimi ile ikinci temas için tarih verdi! Üçüncü bir ülkede gerçekleşecek

31.12.2022 17:32

Esad yönetimi ile 11 yıl sonra kurulan ilk temastan sonra ikinci perdeye hızlı geçiliyor. Asgari düzeyde gerçekleştirilen toplantının ardından şimdi de siyasi düzeyde görüşüleceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, ocak ayının ikinci haftasında üçüncü bir ülkede görüşülebileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet başkanının yemin töreni için Brezilya'nın başkenti Brazilya'yı ziyaret etti. Ziyarete eşlik eden gazetecilere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Suriye yönetimi ile gerçekleştirilecek ikinci temasa ilişkin bilgiler verdi. Çavuşoğlu, Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti.

FARKLI BİR ÜLKEDE GÖRÜŞÜLECEK

Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi.

"ŞİMDİ SİYASİ DÜZEYDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.

İLK TEMASI BAKAN AKAR VE HAKAN FİDAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'ya giderek Suriye Savunma Bakanı ile görüştü.11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

Son Dakika: Esad yönetimi ile ikinci temas! Bakan Çavuşoğlu, yeni görüşme için tarih verdi

3 KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.

YORUMLAR (2)
  • İbrahim Soytetir: İsrail le mısırla şimdi Suriye ile ilişkiler normalleşiyor Doğru olan bu Keşke 10 yıl önce olsaydı Çok zaman ve para heba oldu Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • İbrahim Soytetir: Keşke muhalefeti dinleyip en başlarda temas kurulsada bu kadar Suriyeli başımıza dert olmasaydı Hükümet giderayak doğru işlere başladı Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak ortasında olabileceğini belirtti Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak ortasında olabileceğini belirtti

Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, Esad yönetimi ile ikinci temas için tarih verdi! Üçüncü bir ülkede gerçekleşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Esad yönetimi ile ikinci temas için tarih verdi! Üçüncü bir ülkede gerçekleşecek - Son Dakika
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