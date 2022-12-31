Bakan Çavuşoğlu, Esad yönetimi ile ikinci temas için tarih verdi! Üçüncü bir ülkede gerçekleşecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet başkanının yemin töreni için Brezilya'nın başkenti Brazilya'yı ziyaret etti. Ziyarete eşlik eden gazetecilere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Suriye yönetimi ile gerçekleştirilecek ikinci temasa ilişkin bilgiler verdi. Çavuşoğlu, Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti.

FARKLI BİR ÜLKEDE GÖRÜŞÜLECEK

Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi.

"ŞİMDİ SİYASİ DÜZEYDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.

İLK TEMASI BAKAN AKAR VE HAKAN FİDAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'ya giderek Suriye Savunma Bakanı ile görüştü.11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.

3 KONU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.