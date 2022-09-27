Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika