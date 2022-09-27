Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı

27.09.2022 15:39
Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı.

Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine ülkemizi temsilen katıldık, dost Japon halkına taziyelerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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