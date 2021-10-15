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Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek

15.10.2021 15:01

Son dakika! Cuma namazı çıkışında gazetecilerin yanına giden Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, "Suriye'ye yeni harekat olacak mı?" sorusuna, "Mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı seyredecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının yanına gelen Erdoğan gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaptı.

"MÜCADELEMİZ FARKLI SEYREDECEK"

Gazetecilerin, " Suriye'ye yeni harekat olacak mı?" sorusunu cevaplandıran Erdoğan, "Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız. Mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı seyredecek" dedi.

"TALİBAN'IN TALEPLERİ OLDU"

Taliban'ın ülkemize yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan Erdoğan, yapılan görüşmeyi şu ifadelerle özetledi: "Taliban artık kabul arayışları içerisinde yani henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşlerde destekler noktasında, Afganistan'ın yeni süreci konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler Afgan halkına destek vereceğiz. Yeter ki bu yönetim Afgan haklarını korumada adil olsunlar. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim dostluğumuz var onları bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında büyük desteklerimiz var ve sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye Afganistan ve Katar bu adımları atabiliriz."

"SAMİMİYSE EĞER BU İŞİN MERCİİ YARGIDIR"

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılım" sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zat samimiyse, dürüstse bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin delillerini sunarsın yargı da bunların üzerine gider. Bu zat akşam yalan sabah yalan hayatı böyle geçmiş. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız." ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır." demiş, bu sözleri de operasyon sinyali olarak yorumlanmıştı.

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Erdoğan'dan 'Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek - Son Dakika
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