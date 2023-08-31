Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme tarihi belli oldu. Buna göre iki lider 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede tahıl koridoru meselesi de ele alınacak.
Reuters ajansına konuşan Türk kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini aktardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkili, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İki liderin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı da görüşecekleri öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya geleceği belirtilmişti.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek - Son Dakika