Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek

Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül\'de Soçi\'de gerçekleşecek
Son Güncelleme: 31.08.2023 13:28

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşme 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek. Zirvenin ana gündem maddesi ise çözüme kavuşturulması beklenen tahıl koridoru meselesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme tarihi belli oldu. Buna göre iki lider 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede tahıl koridoru meselesi de ele alınacak.

TÜRK KAYNAKLAR AÇIKLADI

Reuters ajansına konuşan Türk kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini aktardı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkili, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAVAŞIN SONUÇLARI DA MASAYA YATIRILACAK

İki liderin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı da görüşecekleri öğrenildi.

FİDAN İLE LAVROV BİR ARAYA GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya geleceği belirtilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Vladimir Putin, Rusya, Soçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek - Son Dakika


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