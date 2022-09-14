Ermenistan, Azerbaycan ile yaşanan çatışmaların durduğunu açıkladı

Ermenistan ordusunun provokasyonlarıyla Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalara dair Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan yaptığı açıklamada, taraflar arasında çatışmaların durduğunu belirterek, "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" dedi.

"KONTROLÜN AZERBAYCAN'DA OLDUĞU YALAN"

Ermenistan'daki sosyal medya kullanıcıları arasında Azerbaycan ordusunun birçok noktada kontrol sağladığı bilgisinin sıkça dolaştığı iddialarına yanıt veren Sözcü Torosyan, "İnternette dolaşan bazı Ermeni yerleşim yerlerinin Azerbaycan kontrolüne geçtiği bilgisi kesinlikle yalandır. Bu itibarla bir kez daha benzer haberlerin yapılmaması ve münhasıran resmi haberlerin rehberliğinde hareket etme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE ERMENİ TOPRAKLARINDA KORİDOR VERMEYECEĞİZ"

Ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Ermeni muhalefetinin Türkiye ve Azerbaycan arasında ulaşım koridoru oluşturulmasına yönelik onay verildiği iddialarına da cevap vererek, "Ermenistan'ın egemen toprakları üzerinden herhangi bir koridor veya bölge vermeyeceğiz. Ayrıca Ermenistan, bu konuyu uluslararası toplum da dahil olmak üzere tüm müttefikleriyle tartışmış ve ortak bir anlayışa ulaşmıştır. Tartışmalarda koridordan bahseden ülke yok. Kimseye Ermenistan topraklarından bir koridor vermek niyetinde değiliz. Herhangi bir belge imzalamadım. Önümüzdeki günlerde de imza atmaya niyetim yok" şeklinde konuştu.

BARIŞ ANLAŞMASI İHTİMALİ ERMENİLERİ KÜPLERE BİNDİRDİ

Diğer yandan Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki gün önce başlayan çatışmaların ardından Azerbaycan ordusunun Zenzagur koridoruna ilerlediği iddiaları Erivan'ı karıştırdı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, barış anlaşması imzalamaya ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu tanımaya hazır olduklarını bildirdi. Paşinyan'ın bu açıklamasının ardından Ermenistan muhalefet partileri halkı sokağa çağırırken, binlerce Ermeni, Paşinyan'ın idam edilmesi çağrısında bulundu.