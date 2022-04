Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Brüksel'de yabancı basının sorularını yanıtladı (2) - Son Dakika

'BUÇA VE DİĞER BAZI BÖLGELERDEN GÖRDÜĞÜMÜZ GÖRÜNTÜLER NİSPETEN OLUMLU ATMOSFERE ZARAR VERİYOR'

NATO Karargahına girerken yabancı basının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki müzakereler konusunda gelen soru üzerine "İki bakanı Antalya'ya getirmemizin ardından müzakere heyeti İstanbul'a geldi. O günkü görüşmede anlamlı ilerleme kaydedildi, her iki taraf da bunu ifade etti. Ama ne yazık ki Buça ve diğer bazı bölgelerden gördüğümüz görüntüler nispeten olumlu atmosfere zarar veriyor. Hala umutluyuz ve ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz, aynı zamanda gerçekçiyiz. Zor konular var ama çabalarımızı sürdürmek zorundayız. Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz" ifadeleriyle yanıtladı.

'HER İKİ TARAFI DA LİDERLERİ BİR ARAYA GETİRMEYE TEŞVİK EDİYORUZ'Çavuşoğlu müzakerelerin devam edip etmeyeceği konusunda yöneltilen soruya ise "Muhtemelen iki müzakere ekibi ve ardından belki dışişleri bakanları arasında olası anlaşmayı başlatmak için daha fazla görüşme bekliyoruz. Her iki taraf da iki cumhurbaşkanının bir araya gelebileceği konusunda hemfikirdi. Her iki tarafı da liderleri bir araya getirmeye teşvik ediyoruz" dedi.Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak Gürcistan Dışişleri Bakanıyla ilgili soruyu "Gürcistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere komşularımızın özellikle toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli duruşlarımız var" ifadeleriyle yanıtladı.