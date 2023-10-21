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Son Dakika: İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de pazar yerini bombaladı - Son Dakika

Son Dakika: İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de pazar yerini bombaladı

Son Güncelleme: 21.10.2023 22:08

Son dakika: İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırısında bu kez de bir pazar yerini hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'yi, hastane, cami, kilise ayırt etmeden bombalayan İsrail ordusu, bu kez de bir pazar yerini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

BU KEZ DE PAZAR YERİNİ HEDEF ALDILAR

Bölgeden gelen görüntülerde, İsrail ordusunun saldırısı sonucunda Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki pazar yerinden alevler yükseldiği görüldü.

Son Dakika: İsrail Gazze'de pazar yerini bombaladı: Çok sayıda can kaybı var

KANLI HASTANE SALDIRISI

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika: İsrail Gazze'de pazar yerini bombaladı: Çok sayıda can kaybı var

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Son Dakika: İsrail Gazze'de pazar yerini bombaladı: Çok sayıda can kaybı var

GAZZE'DE 4 BİN 385 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Son Dakika: İsrail Gazze'de pazar yerini bombaladı: Çok sayıda can kaybı var

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de pazar yerini bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de pazar yerini bombaladı - Son Dakika
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