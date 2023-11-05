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Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu! En az 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu! En az 20 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 05.11.2023 16:43

Son dakika: İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Bureij Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu son olarak Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İSRAİL MÜLTECİ KAMPINI VURDU

İsrail ordusu işlediği insanlık suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusu, ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı! En az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı! En az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNE YAKLAŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı! En az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ BOMBALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı bombaladı! En az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan sınırındaki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu! En az 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsrail, Gazze'deki Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu! En az 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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