İsrail, Gazze'de mülteci kampına saldırdı! En az 100 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi can verdi, yüzlerce kişi yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kolu İzzedin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alarak karşılık veren İsrail, kara operasyonunu da başlattı. Gazze'yi 25 gündür bombalayan İsrail bir kez daha mülteci kampını hedef aldı.

BİR KEZ DAHA MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırıda yüzlerce sivil yaralandı.

"6 TON BOMBAYLA SALDIRDILAR"



Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakanlık kampa çok sayıda bomba atıldığını söyledi. Cibaliye Sivil Savunma Direktörü yaptığı açıklamada, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. Cibaliye tamamen yok oldu, her biri 1 ton ağırlığında 6 bombayla saldırdılar. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.

"HASTANE SALDIRISINDAKİ CAN KAYBINDAN FAZLA OLABİLİR"

Gazze Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık, "İsrail'in Cibaliye Kampı'na son saatlerde düzenlediği hava saldırısında can kaybı El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki can kaybına yakın ya da daha fazla olabilir." ifadelerini kullandı.

YIKILAN BİNALARIN ALTINDA ÇOK SAYIDA SİVİL VAR

İsrail'in saldırısı sonrası bölgedeki binaların yıkıldığı ve enkaz altında kalan çok sayıda sivilin olduğu öğrenildi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Sivil ölümlerine tepki olarak Aşdod'a roket attık." ifadeleri yer aldı.

"HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU AYNI AİLEDEN"

Endonezya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin hala sayıldığını bu nedenle kaç kişinin saldırıda öldürüldüğünü net olmadığı belirtilerek, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane yarın akşam tamamen çalışmayı durduracak" denildi. Yerel kaynaklar, öldürülenlerin çoğunun aynı aileden olduğunu belirtti.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın." açıklamasını yaptı.