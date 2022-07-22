Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler - Son Dakika
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Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler

22.07.2022 12:22

İki tatilcinin denizin ortasındaki bir sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda kullanıcı görüntüler hakkında esprili yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada ismi açıklanmayan tatilcilerin denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler gündem yarattı. Twitter'da denizin kenarında bulunan bir başka tatilci tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler oldu.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kameraya yansıyan görüntülerde çiftin kıyıdan metrelerce uzakta cinsel ilişkiye girdiği anlar yer alırken plajdaki tatilcilere aldırmamaları dikkat çekti.

KULLANICILAR OLAYI TİYE ALDI

Öte yandan yayınlanan görüntülere yorum yapan birçok kullanıcı sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte esprili yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise kamusal alanda böyle bir davranış sergileyen tatilcileri eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Bu kadarına da pes! Denizin ortasında sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye girdiler
YORUMLAR
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Twitter, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler - Son Dakika
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