Sosyal medya fenomeni, kendi cenazesine helikopterle gelerek herkesi şaşırttı

45 yaşındaki TikToker David Baerten, kendi cenazesine helikopterle gelerek ailesini ve arkadaşlarını büyük bir şok yaşattı. Kendisini "Ragnar le Fou" olarak tanıtan Baerten, ailesi ve arkadaşlarına sürekli iletişim kurmanın önemini öğretmeye çalıştı. Bu dersi vermekte kararlı olan fenomen, öldüğü yalanını uydurup kendisine cenaze töreni düzenletti.

CENAZEYE GELENLER BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Belçika doğumlu olan Baerten, bu planı eşi ve çocuklarına önceden anlattı ve onlarla birlikte plan için harekete geçti. Ancak cenazeye katılanlar, Baerten'ın kendi cenazesine helikopterle geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baerten'ın genç kızının sosyal medyada gerçekten ölmemiş olan babası hakkında şunları yazdı: "Neden hayat bu kadar adaletsiz ? Neden sen? Sen büyükbaba olacaktın ve önünde hala uzun bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu Baba. Seni düşünmeyi asla unutmayacağım."

YALANIN ACIMASIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Bu durum ve Baerten'ın TikTok hilesi, birçok kişi tarafından eleştirildi. Birçok kişi, yorumların ve hilenin acımasız olduğunu düşündü. Ancak Baerten, tepkileri umursamadığını ve ailesiyle daha fazla zaman geçirilmesi gerektiğini göstermek amacıyla bu hileyi düzenlediğini ifade etti. Ancak, hile sonrası TikTok hesabını sildi.