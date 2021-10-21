Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor

Geçtiğimiz aylarda başkanlık seçimini kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, o dönemdeki paylaşımları nedeniyle sosyal medya devlerinden veto yemişti. Facebook ve Twitter'da paylaşımları kısıtlanan, hesapları kapatılan Trump daha sonra kendi sosyal medya uygulamasını devreye almak için kolları sıvamıştı.
Trump'ın gelecek ay başlatacağı uygulaması TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.
Yeni şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.
TRUTH Social'ın gelecek ay "seçilmiş davetlilerle" lansmanının yapılması ve 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Basın açıklamasında, uygulama için Apple'ın App Store'undan ön sipariş verilebileceği kaydedildi. Yeni şirketin eğlence ve haber programları ile podcast içeren üyelik bazlı bir platform kurması da planlanıyor.
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