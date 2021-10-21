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Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor - Son Dakika
BBC

Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor

21.10.2021 09:14

Paylaşımları sebebiyle sosyal medya hesapları kapatılan eski ABD Başkanı Donal Trump, gelecek ay kendi sosyal medya uygulaması TRUTH Social'ı başlatacağını duyurdu. Trump, "Düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda başkanlık seçimini kaybeden eski ABD Başkanı Donald Trump, o dönemdeki paylaşımları nedeniyle sosyal medya devlerinden veto yemişti. Facebook ve Twitter'da paylaşımları kısıtlanan, hesapları kapatılan Trump daha sonra kendi sosyal medya uygulamasını devreye almak için kolları sıvamıştı.

"TALİBAN'IN VARLIK GÖSTERDİĞİ AMA ABD BAŞKANI SUSTURULDUĞU BİR DÜNYA"

Trump'ın gelecek ay başlatacağı uygulaması TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak. Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

"TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE KARŞI SAVAŞACAĞIM"

Yeni şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

GELECEK AY BAŞLIYOR

TRUTH Social'ın gelecek ay "seçilmiş davetlilerle" lansmanının yapılması ve 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Basın açıklamasında, uygulama için Apple'ın App Store'undan ön sipariş verilebileceği kaydedildi. Yeni şirketin eğlence ve haber programları ile podcast içeren üyelik bazlı bir platform kurması da planlanıyor.

Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor

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Son Dakika Dünya Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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