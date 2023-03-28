Bir kadının iki erkekle aynı anda evlendiği haberleri ortaya atılmıştı! İşin aslı bambaşkaymış - Son Dakika
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Bir kadının iki erkekle aynı anda evlendiği haberleri ortaya atılmıştı! İşin aslı bambaşkaymış

28.03.2023 16:52

Sosyal medyada bir kadının 2 erkekle evlendiği anların yer aldığı video gündem yarattı. Video kısa süre içinde paylaşım rekoru kırarken, o görüntülerin İtalyan şarkıcının klibinden alıntı olduğu anlaşıldı.

İtalya'da çekildiği belirtilen videoda, bir kadının arkadaşlarının da katıldığı bir nikah töreni görüntülendi. Ancak kadının iki erkekle evlenmesi, toplumda tartışmalara sebep oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcı ve bazı haber siteleri videoyla ilgili paylaşımda bulundu. Tartışma yaratan videoyla ilgili gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerin İtalyan şarkıcı Valley Latini'nin 5 ay önce çıkan "Illicit" isimli şarkısının video klibinden alıntı olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da çok eşliliğin suç teşkil ettiği ve video klipte oynayan erkeklerin ise model olduğu öğrenildi.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir kadının iki erkekle aynı anda evlendiği haberleri ortaya atılmıştı! İşin aslı bambaşkaymış - Son Dakika
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