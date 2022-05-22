Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı

Jamaika'daki Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, feci bir olaya tanıklık etti. Aslan bakıcısı her zaman olduğu gibi gösteri yapmak amacıyla elini aslanın ağzına soktu.

BU SIRADA KAMERALAR KAYITTAYDI

Her şey normal giderken bir anda hırlamaya başlayan aslan, bakıcını elini kaptı. Bakıcı ne yapsa da elini aslanın ağzından kurtaramadı. Elini kurtardığında ise iş işten geçmişti.

ZİYARETÇİLER GERİ KAÇTI

Travma geçirmiş bir tanık yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Şaka olduğunu düşündüm. Gösteri yapmak onların işi olduğu için ciddiyetini anlayamadım. Yere düştüğünde herkes durumun ciddi olduğunu anladı. Herkes paniklemeye başladı. Tüm derisi ve parmağının ilk eklemi gitmişti. Kaçtım, çünkü kan görmekten hoşlanmıyorum."