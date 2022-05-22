Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı

22.05.2022 17:52

Jamaika Hayvanat Bahçesi'ndeki bir bakıcı, şov amacıyla elini tellerin içine sokarak, aslanın dişleri arasına koydu. Bu sırada hırlayan aslan bir anda bakıcının parmağını ısırdı. Bakıcı parmağını çekmeye çalışırken, o anlara şahit olanlar büyük korku yaşayarak geriye çekildiler.

Jamaika'daki Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, feci bir olaya tanıklık etti. Aslan bakıcısı her zaman olduğu gibi gösteri yapmak amacıyla elini aslanın ağzına soktu.

BU SIRADA KAMERALAR KAYITTAYDI

Her şey normal giderken bir anda hırlamaya başlayan aslan, bakıcını elini kaptı. Bakıcı ne yapsa da elini aslanın ağzından kurtaramadı. Elini kurtardığında ise iş işten geçmişti.

ZİYARETÇİLER GERİ KAÇTI

Travma geçirmiş bir tanık yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Şaka olduğunu düşündüm. Gösteri yapmak onların işi olduğu için ciddiyetini anlayamadım. Yere düştüğünde herkes durumun ciddi olduğunu anladı. Herkes paniklemeye başladı. Tüm derisi ve parmağının ilk eklemi gitmişti. Kaçtım, çünkü kan görmekten hoşlanmıyorum."

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SON DAKİKA: Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı - Son Dakika
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