SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Eralp'e destek verdi, ırkçılığa karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Eralp'e destek verdi, ırkçılığa karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Eralp\'e destek verdi, ırkçılığa karşı çıktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp'i hedef alan gazeteci Waldemar Hartmann'a tepki gösterip Eralp'e destek verdi. Karaahmetoğlu, isim ve köken üzerinden ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini belirterek ırkçılığa karşı çıktı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp'i hedef alan gazeteci Waldemar Hartmann'a tepki göstererek,  Eralp'e destek verdi. Karaahmetoğlu, isim ve köken üzerinden ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Irkçılığın ve ayrımcılığın karşısındayım" dedi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin Eyalet Başbakanlığı için aday olan Elif Eralp'i hedef alan gazeteci Waldemar Hartmann'a tepki gösterdi. Karaahmetoğlu, "Elif Eralp'in ismiyle var olması bir sorun değilken, Hartmann'ın bu ismi sorun etmesi Alman demokrasisi adına bir sorundur" dedi.

Hartmann'ın, Berlin'i yönetecek belediye başkanının adının Elif Eralp olmasından rahatsızlık duyduğunu açıklamasını eleştiren Karaahmetoğlu, bu yaklaşımın siyasi eleştiri sınırlarını aşarak etnik kökene dayalı ayrımcılığı normalleştirdiğini belirtti.

Kendisinin de Türk kökenli olduğunu hatırlatan Karaahmetoğlu, Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanların eşit haklara sahip olmak için isimlerini değiştirmek veya kimliklerini gizlemek zorunda olmadığını vurguladı.

Siyasi temsilcilerin isimleri ve kökenleri üzerinden değil, görüşleri ve icraatları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, "Elif Eralp'in yanındayım. Irkçılığın ve ayrımcılığın karşısındayım" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın göçmen kökenli yurttaşların da ülkesi olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz. Buna alışmak zorundasınız" dedi.

Kaynak: ANKA
Selahattin KaraahmetoğluMuhammet Bilal MacitPolitikaBerlinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
50 metrelik uçuruma yuvarlandı Son hali böyle görüntülendi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
Motosiklet tamircilerine operasyon 3 kişi gözaltına alındı Motosiklet tamircilerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
2027’de memur maaşları ne olacak Bakan Işıkhan’dan açıklama var 2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 20:20:13. #.0.2#
SON DAKİKA: SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Eralp'e destek verdi, ırkçılığa karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android