SPD Milletvekili Karaahmetoğlu, Eralp\'e destek verdi, ırkçılığa karşı çıktı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin Eyalet Başbakan adayı Elif Eralp'i hedef alan gazeteci Waldemar Hartmann'a tepki göstererek, Eralp'e destek verdi. Karaahmetoğlu, isim ve köken üzerinden ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Irkçılığın ve ayrımcılığın karşısındayım" dedi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin Eyalet Başbakanlığı için aday olan Elif Eralp'i hedef alan gazeteci Waldemar Hartmann'a tepki gösterdi. Karaahmetoğlu, "Elif Eralp'in ismiyle var olması bir sorun değilken, Hartmann'ın bu ismi sorun etmesi Alman demokrasisi adına bir sorundur" dedi.

Hartmann'ın, Berlin'i yönetecek belediye başkanının adının Elif Eralp olmasından rahatsızlık duyduğunu açıklamasını eleştiren Karaahmetoğlu, bu yaklaşımın siyasi eleştiri sınırlarını aşarak etnik kökene dayalı ayrımcılığı normalleştirdiğini belirtti.

Kendisinin de Türk kökenli olduğunu hatırlatan Karaahmetoğlu, Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanların eşit haklara sahip olmak için isimlerini değiştirmek veya kimliklerini gizlemek zorunda olmadığını vurguladı.

Siyasi temsilcilerin isimleri ve kökenleri üzerinden değil, görüşleri ve icraatları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, "Elif Eralp'in yanındayım. Irkçılığın ve ayrımcılığın karşısındayım" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın göçmen kökenli yurttaşların da ülkesi olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz. Buna alışmak zorundasınız" dedi.