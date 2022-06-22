Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak

Sri Lanka'da mart ayında beri etkisini artıran ekonomik kriz nedeniyle ülkede zor günler yaşanıyor. Ülke genelinde şiddet olayları boy gösterirken Başbakan Ranil Wickremesinghe de ekonominin tamamen çöktüğünü söyledi.

"EKONOMİ TAMAMEN ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Parlamento'da milletvekillere seslenen Wickremesinghe, "Artık yakıt, elektrik ve gıda kıtlığından çok daha büyük bir durum ile karşı karşıyayız. Ekonomimiz tamamen çökmüş durumda. Tüm bu sorunları ancak Sri Lanka ekonomisini yeniden canlandırma yoluyla çözebiliriz" diye konuştu.

BAŞBAKAN 4 ÜLKENİN KAPISINI ÇALACAK

Başbakanlık görevinin yanı sıra Maliye Bakanı olarak da hizmet veren Wickremesinghe, önümüzdeki günlerde Çin, Japonya ve Hindistan ile yardım konferansları yapılacağını belirtti. Wickremesinghe, hükümetin ABD'den de destek istediğini dile getirdi.

HİNDİSTAN 4 MİLYAR DOLAR YARDIM SAĞLADI

Wickremesignhe, "Tarihi müttefiklerimiz olan Hindistan, Japonya ve Çin'in desteğine ihtiyacımız var. Tüm bu ülkelerle Sri Lanka'daki ekonomik krize çözüm için yardım konferansları gerçekleştireceğiz" dedi.Wickremesinghe, hükümetin ABD'den de destek istediğini belirtti, bugüne kadar Dünya Bankası'ndan alınan 70 milyon dolarlık desteğin ise tüpgaz için kullanılacağını söyledi. Hindistan, Sri Lanka'ya bugüne kadar yaklaşık 400 milyon dolarlık takas ve toplam 1,5 milyar dolarlık kredi limiti dahil olmak üzere 4 milyar dolar değerinde yardım sağladı.

ÜLKENİN TOPLAM BORCU 51 MİLYAR DOLAR

Sri Lanka haber platformu Ada Derana'ya göre Wickremesinghe, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile sürdürdüğü görüşmelerin Temmuz sonuna kadar sonuçlanacağını söyledi. Toplam borcu 51 milyar dolar olan Sri Lanka'nın 2026'ya kadar 25 milyar dolarlık dış borcunu ödemesi gerekiyor. Ülkenin bu yıl sonuna kadar ödemesi beklenen borç miktarıysa 7 milyar dolar. Wickremesinghe'nin 2022 yılı geçici bütçesini Ağustos'ta palamentoya sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

SRİ LANKA'DA SON DURUM

İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1948 yılından bu yana en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olan Sri Lanka, Mayıs ayında tarihinde ilk kez temerrüde düşmüş, borç krizi yüzünden yakıt, ilaç ve gübre gibi dışa bağımlı olduğu ürünleri ithal edemez duruma gelmişti. Diğer taraftan hükümet geçtiğimiz hafta gıda ithalatında yaşanan sorunlar yüzünden kamu çalışanlarının önümüzdeki üç ay boyunca Cuma günleri izinli olmasını ve evde gıda yetiştirmeye zaman ayırmasını teşvik edici bir yasa tasarısını onayladı. Sri Lanka Merkez Bankası'nın Mart ayında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) borç programından yararlanabilmek için yaptığı müdahale ve devalüasyon sonrası ülkenin para birimi rupi, dolar karşısında yüzde 75'e yakın değer kaybetmişti. Merkez Bankası, ekonominin bu yıl yüzde 3,5 küçüleceğini belirtmiş, Başbakan Wickremesinghe ise "Borçların yeniden yapılandırılması, reform paketi ve uluslararası yardımla yeniden büyüyebiliriz" demişti.