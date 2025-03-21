İngiltere Başbakanı Starmer\'dan Putin\'e \'barış\' tehdidi: Ciddi sonuçları olur

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood askeri üssünde 30 kadar ülkeden üst düzey askeri yetkiliyle bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna'da sağlanacak bir barış anlaşması çerçevesinde bu ülkeye konuşlandırılacak askerlerin Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına nasıl katkıda bulunabileceği görüşüldü.

"'SİYASİ GÖRÜŞME' SAFHASINDAN 'ASKERİ PLANLAMA' SAFHASINA GEÇTİK"

Starmer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı durduracak bir anlaşmanın kalıcı olabilmesi için güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini ifade etti. İngiltere ve müttefiklerinin "siyasi görüşme" safhasından "askeri planlama" safhasına geçtiklerini vurgulayan Starmer, planlamanın bir barış anlaşması sağlanmadan önce "hemen yapılması gerektiğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

"PUTİN'İN ÇİZGİLERİ AŞMASI DURUMUNDA BUNUN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURACAĞINI AÇIKÇA ANLAMASI GEREKİYOR"

Starmer, "Güvenlik aranjmanlarının amacı, Rusya'ya ulaşılacak bir anlaşmayı ihlal etmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını net bir şekilde göstermektir" ifadelerini kullanarak, "Bunun için ABD'nin de bunun bir parçası olması gerekli. Çünkü Putin'in çizgileri aşması durumunda bunun ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça anlaması gerekiyor. Bu planın amacı, Estonya ve konuşlandığımız diğer ülkelerde olduğu gibi barışı korumaktır" dedi.

"PUTİN'İN İHLAL EDECEĞİNDEN HİÇ ŞÜPHE DUYMUYORUM"

Starmer, "Bu çalışmayı yapmamız son derece önemli çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Arkasında güvenceler olamayan bir anlaşma, Putin tarafından ihlal edilecektir. Bunu biliyoruz, çünkü bu daha önce yaşandı. Bunun tekrar olacağından hiç şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.