Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
04.03.2026 17:39
Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi, ülkesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın geleceğinin dış güçlerin değil İran halkının iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Pehlevi, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini "tarihsel bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi, ancak bu gelişmenin tek başına İran'daki mevcut rejimin çöküşü anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi, İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada ülkenin geleceğinin dış güçlerin değil İran halkının iradesiyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'da rejimin geleceği tartışılmaya devam ederken, 1979'daki İslam Devrimi ile ülke yönetiminden uzaklaştırılan Pehlevi hanedanının son temsilcilerinden Farah Pehlevi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AFP'ye konuşan 87 yaşındaki Pehlevi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini "tarihsel bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Ancak Pehlevi, bu gelişmenin tek başına İran'daki mevcut rejimin çöküşü anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

1979 İslam Devrimi'nden bu yana Paris'te sürgünde yaşayan Farah Pehlevi, İran'daki siyasi yapının tek bir kişiye bağlı olmadığını belirterek, "Bir insanın ölümü, gücün mimarisinde ne kadar merkezi bir rol oynamış olursa olsun, bir sistemin otomatik olarak sona ereceği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"BELİRLEYİCİ İRAN HALKI OLACAK"

Pehlevi'ye göre İran'ın geleceğini belirleyecek en önemli unsur, İran halkının kendi içinde nasıl bir siyasi birlik oluşturacağı olacak.

İranlıların hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet için barışçıl ve düzenli bir geçiş süreci etrafında birleşmesinin belirleyici olacağını ifade eden Pehlevi, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

"JEOPOLİTİK HESAPLAR OLMAMALI"

Farah Pehlevi, İran'ın geleceğinin dış güçlerin jeopolitik hesaplarına göre şekillenmemesi gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumun İran halkının temel haklarını desteklemesi gerektiğini söyledi.

Pehlevi, "Uluslararası toplum İran halkının liderlerini seçme hakkını, özgürce konuşma hakkını ve onur içinde yaşama hakkını açık biçimde desteklemeli" dedi.

RIZA PEHLEVİ İSTEĞİNİ SAKLAMIYOR

Farah Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ise son yıllarda İran'da rejime alternatif siyasi figürlerden biri olarak öne çıkıyor. ABD'de yaşayan 65 yaşındaki Pehlevi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklediğini açıklamış ve Hamaney'in öldürülmesinin İran'ın "özgür bir ülke olmasının" önünü açabileceğini savunmuştu.

FARAH PEHLEVİ KİMDİR?

1938 yılında Tahran'da doğan Farah Pehlevi, İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin üçüncü ve son eşidir. Dört çocuk sahibi olan Pehlevi, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Şah'ın 1980 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Farah Pehlevi ABD'ye yerleşti ve uzun yıllardır sürgünde yaşamını sürdürüyor.

