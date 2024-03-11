Suriye'de 9 yaşındaki çocuk, Esad'ın fotoğrafını karaladığı için dövüldü ve gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de 9 yaşındaki çocuk, Esad'ın fotoğrafını karaladığı için dövüldü ve gözaltına alındı

Suriye\'de 9 yaşındaki çocuk, Esad\'ın fotoğrafını karaladığı için dövüldü ve gözaltına alındı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Esad'ın sosyal bilgiler kitabında bulunan fotoğrafını karalayan 9 yaşındaki bir çocuğun, okul müdürü tarafından dövüldüğünü ve polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Olay, Humus'un batı kırsalındaki Marc el-Kata köyünde yaşandı. Çocuğun durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

11.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Esad'ın sosyal bilgiler kitabında bulunan fotoğrafı karalayan 9 yaşındaki bir çocuğun, okul müdürü tarafından dövüldüğünü ardından polis tarafından gözaltına alındığını rapor etti. .

SOHR'a göre, Suriye rejimine bağlı güvenlik güçleri, Humus'un batı kırsalındaki Marc el-Kata köyünde, Esad'ın fotoğrafını karaladığı iddiasıyla dördüncü sınıfta okuyan çocuğu gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti ve şu ana kadar çocuğun durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, okul müdürünün çocuğu dövdüğünü ve gözaltına alınmasını sağladığını ifade etti.

Abdurrahman ayrıca, çocuğun gözaltında kötü muamele görebileceğinden ve hatta hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Geçmişte Dera'daki çocukların benzer şekilde gözaltına alındığı döneme atıfta bulunarak, çocuğun ailesinin serbest bırakılması için müdahalede bulunması gerektiğini vurguladı.

Şubat 2011'de, Dera'daki çocuklar Esad'a atıfta bulunan sloganlar yazdıkları için benzer bir durum yaşanmıştı. Bu olaylar, Suriye'deki hükümet karşıtı protestoların bastırılmasının ardından gerçekleşti.

Suriye'deki savaş, Mart 2011'de patlak vermesinden bu yana yarım milyondan fazla insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Suriye, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de 9 yaşındaki çocuk, Esad'ın fotoğrafını karaladığı için dövüldü ve gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti
    11:52 Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti

    Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağmurlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymaları nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise kayboldu. Muson yağmurları ve yükselen nehirler, birçok ilçeyi ve şehri sular altında bıraktı. Kurtarma çalışmaları, elektrik kesintileri, hasar görmüş köprüler ve tıkanmış yollar nedeniyle engelleniyor. Sel ve toprak kaymaları sonucu en az 14 ev, 26 köprü, 45 cami ve 25 okul hasar gördü, 13 yol ve iki sulama sistemi yok oldu.

  • Portekiz'de erken genel seçimi AD kazandı, hükümet kurulamadı
    11:42 Portekiz'de erken genel seçimi AD kazandı, hükümet kurulamadı

    Portekiz'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerde merkez sağ Demokratik İttifak (AD) 79 sandalyeyle birinci oldu. AD, tek başına hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu elde edemedi. Seçim sonucuna göre AD ve PS oyların yüzde 29'unu alırken, aşırı sağcı Chega yüzde 18 oranında oy aldı. Oy kullanma oranı yüzde 66 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

  • TDV, Kabil'deki 1300 aileye gıda yardımı yaptı
    11:29 TDV, Kabil'deki 1300 aileye gıda yardımı yaptı

    Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 1300 aileye gıda yardımında bulundu. TDV'nin Afganistan'da ramazan ayı için planladığı yardım programları kapsamında, Afgan Kızılayının Kabil'deki Avşar ve Kale-i Fetullah kampüslerinde un, yağ, şeker ve bakliyat gibi gıda maddelerinden oluşan 30 kilogramlık gıda paketleri ihtiyaç sahibi 1300 aileye dağıtıldı. Yardım dağıtımı için Kale-i Fetullah kampüsünde düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Afgan Kızılayı Başkanı Matiulhak Halis katıldı. Ünal, buradaki konuşmasında, 'Afgan kardeşlerimize elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde yardım edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Afganistan en kısa zamanda hak ettiği güzel günlere kavuşacak. Türkiye ihtiyacı olduğunda her zaman Afganistan halkının yanında olmaya devam edecek.' dedi. Afgan Kızılayı Başkanı Matiulhak Halis de Türkiye'nin zor zamanlarda Afganistan'ın yanında yer aldığını vurgulayarak, Türkiye'ye ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 67 Filistinli hayatını kaybetti
    11:28 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 67 Filistinli hayatını kaybetti

    İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 112'ye yükseldi. İsrail ordusu 157 gündür Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 67 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 112'ye, yaralı sayısının ise 72 bin 760'a yükseldiği belirtildi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardım tırlarının kısıtlı olarak giriş yaptığı Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e yükseldi.

  • Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
    11:24 Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde bir çocuk, dünyadaki çocukların ramazan ayını güzel süsleme ve ışıklarla kendilerinin ise bombaların alevleriyle karşıladığını söyledi. Saldırı ve ablukanın sürdüğü Gazze'de 2,3 milyon Filistinli bombardıman ve kıtlık altında ramazan ayına girdi. İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Filistinliler, hayatlarının en zor ramazanını geçiriyor.

  • Ukrayna'nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı
    11:19 Ukrayna'nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı

    Ukrayna, son aylarda Karadeniz'e ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırılarını artırdı. Rusya'ya ait savaş gemileri, Ukrayna tarafından son aylarda insansız hava araçları ve füzelerin bombardımanıyla karşı karşıya kaldı ve birçok gemi onarılamayacak şekilde tahrip edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu kayıpların ardından donanma şefi Nikolai Yevmenov'u görevden aldı ve yerine Amiral Alexander Moiseev'i atadı.

  • ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
    11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir

    Yazar Eylem Tok, Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır üzerinden ABD'ye kaçırdı. T.C.'nin Amerikan vatandaşlığının bulunması ve Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşmasında bazı maddeler, firari anne-oğlun iade edilmeme ihtimalini artırıyor.


12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
12:05 Survivor All Star’ın 56. bölümünde Acun Ilıcalı’nın Ogeday’a vereceği ceza merak konusu Survivor All Star'ın 56. bölümünde Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a vereceği ceza merak konusu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Ukrayna’nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı Ukrayna'nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı
11:19 Sertap Erener, 2024 Eurovision’da yeniden sahne alacak Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
10:56 Bitcoin’de tarihi rekor Bitcoin'de tarihi rekor
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 12:34:08. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'de 9 yaşındaki çocuk, Esad'ın fotoğrafını karaladığı için dövüldü ve gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement