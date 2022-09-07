Suriye'de gerek silah yardımı gerekse askeri anlamda PKK/ YPG terör örgütüne destek veren ABD, bu tavrından vazgeçmiyor.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 PKK/YPG'li teröriste silahlı eğitim verdi.
Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.
Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor - Son Dakika