Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor - Son Dakika
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Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor

07.09.2022 23:42

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bir skandalı daha ortaya çıktı. Orta Doğu'da terör faaliyetlerini desteklemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşan ABD, Suriye'de PKK'lı teröristleri hafif ve orta menzilli silahların kullanımı konusunda eğitti.

Suriye'de gerek silah yardımı gerekse askeri anlamda PKK/ YPG terör örgütüne destek veren ABD, bu tavrından vazgeçmiyor.

SİLAH EĞİTİMİ DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.

SINIRA YAKIN BÖLGEDE 240 TERÖRİST EĞİTİLDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 PKK/YPG'li teröriste silahlı eğitim verdi.

ORTA MENZİLLİ SİLAH KULLANIMINDA EĞİTİLDİLER

Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.

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ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim

Türkiye, Suriye, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor - Son Dakika


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