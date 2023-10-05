Suriye'deki Harp Okulu Mezuniyet Törenine SİHA Saldırısı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika

Suriye'deki Harp Okulu Mezuniyet Törenine SİHA Saldırısı: 100'den Fazla Ölü

Son Güncelleme: 05.10.2023 20:38

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığını açıkladı. Suriye rejimi, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü aştığını açıkladı. Suriye rejimi, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıdaki can kaybının 100'e yükseldiği aktarılarak, 120'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Suriye rejimi, saldırının ardından yarından itibaren 3 günlük ulusal yas ilan ederek, saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir sayısı vermedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas, saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği açıklanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Suriye, SİHA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki Harp Okulu Mezuniyet Törenine SİHA Saldırısı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika


Son Dakika
21:04 TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti
20:48 Son Dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
20:34 Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol daha
20:26 MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu
20:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan kararına sert tepki: Bir sorumsuzluk ve yanlılık timsali
20:10 Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek
19:21 MİT'ten Suriye'ye operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesis ve binalar vuruldu
19:16 İstanbul Nişantaşı'nda bir AVM'nin balkonundan düşen tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
19:11 Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı
18:33 Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 21:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Harp Okulu Mezuniyet Törenine SİHA Saldırısı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement