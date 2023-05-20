Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu

20.05.2023 01:08

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yıl sonra katıldığı Arap Birliği Zirvesi'nde, "Bölgedeki krizleri ele almak için harika bir fırsat" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de zirvede konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yıl sonra katıldığı Arap Birliği Zirvesi'nde, "Bölgedeki krizleri ele almak için harika bir fırsat" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu. Zirveye 12 yıl sonra katılan Esad, "Bölgedeki krizleri ele almak için tarihi bir fırsat" dedi. Suudi Arabistan'ın Arap yakınlaşmasını sağlamak için siyasi atmosfer oluşturma çabalarını takdir eden Esad, "Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki olağan ilişkilerin, bölgenin istikrarını destekleyecek ve ortak Arap eylemine hizmet edecek şekilde geri dönmesini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Savaşı görmezden gelmeyin"

Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de konuştu. Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman el Suud'a "Ukrayna'yı işgali görmezden gelmeyin" diyen Zelenskiy, "Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel sorunlar üzerine tartıştık. Ülkemdeki güvenlik sorunları ve Rusya'nın işgali konusunda bilgi verdim. Görüşmede ayrıca Ukrayna Barış Formülü'nün temel unsurlarından bahsettim. Suudi Arabistan'ın Rusya'nın alıkoyduğu 10 savaş esirinin dönüşüne başarılı bir şekilde yardımcı olduklarını kaydettim. İnsanları serbest bırakmak için ortak çabaları sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zirvede Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüştüğünü dile getiren Zelenskiy, "Görüşmemizde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye Ukrayna'yı ve milletimizi desteklediği için teşekkür ettim. Irak'ın savaşı durdurmak için güvenilir bir araç olan Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanmasını tartışarak Irak'ın katılımının muhtemel yollarını ve insani yardım alanında iş birliğini müzakere ettik" açıklamasını yaptı. - CİDDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika


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