Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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Dünya

Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni hükümet İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasaklayan bir karar aldı. Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi'nden yapılan açıklamada kararın tüm kara ve deniz sınır liman idarelerine dağıtılacağı öğrenildi.

19.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:51
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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan yeni hükümet; İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasaklayan bir karar aldığını duyurdu.

Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi'nin açıklamasında, Maliye Bakanlığı'nın 17 Aralık tarihli genelgesinde İran, İsrail ve Rusya menşeli malların Suriye topraklarına girişinin yasakladığını açıkladı. Alınan kararın ardından, tüm kara ve deniz sınır liman idarelerine dağıtılacağı öğrenildi.

İRAN VE İSRAİL KARARI SONRASINDA GELDİ

Bu karar, İran ve İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan resmî genelgeden sonra geldi. Buna karşılık Suriye'de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine de İran ve İsrail vatandaşlarını ülkeye taşımalarının yasak olduğu aktarılmıştı.

THY DE AÇIKLAMA YAPTI

Başkent Şam'a uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları da söz konusu karara uyarak Suriye'ye söz konusu iki ülke vatandaşlarını taşımayacağını duyurmuştu.

Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, İsrail, Suriye, Rusya, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepede nasıl daha fazla ticaret yaparız diye bakıyor makarnacilar sakın itiraz etmeyin market raflarında gördüğünüz tüüüm ürünler temizlik malzemeleri şampuan deterjan çamaşır suyu kola fanta serite vs vs hepsi İsrail malı 4 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    suriye birlesik devletleri hayırlı olsun. 3 3 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Türkiye içinde P0 gümrük vergisi koydupunu söylemeyi unutmuşsunuz. 1 0 Yanıtla
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