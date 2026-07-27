Suriye, İsrail ile Güvenlik Anlaşması Peşinde - Son Dakika
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Suriye, İsrail ile Güvenlik Anlaşması Peşinde

Suriye, İsrail ile Güvenlik Anlaşması Peşinde
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Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ile güvenlik anlaşması için çalıştıklarını açıkladı.

Suriye'de geçiş yönetiminin Devlet Başkanı Ahmed Şara, ülkesinin İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varmak için aktif olarak çalıştığını söyledi. 26 Şubat akşamı El Cezire kanalında Arapça olarak yayımlanan röportajında Suriye lideri, ülkesine yönelik daha dengeli bir İsrail politikasını teşvik edecek bir anlaşma için çok sayıda ülkenin katkı sağladığını belirtti.Suriye'de devlete ait Sana haber ajansının aktardığında göre Şara, olası bir anlaşmanın, İsrail'in 1973'ten bu yana işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki Suriye'nin haklarından taviz verilmesi anlamına gelmeyeceğini söyledi.Suriye'nin İsrail ile herhangi bir çatışmadan kaçındığını belirten Şara, bir güvenlik düzenlemesinin krize daha geniş ve daha kapsamlı bir çözümün önünü açabileceğini ifade etti. Açıklamaları İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi. Şara, Kasım 2024'te yönetime geldikten bir gün sonra İsrail işgal altındaki Golan Tepelerindeki tampon bölgenin kontrolünü "geçici olarak" ele geçirdiğini duyurdu.İsrail ordusu Suriye genelinde yüzlerce noktayı havadan vurdu. BBC Monitoring haber izleme birimine göre, Şam merkezli Enab Baladi haber sitesi, Şara'nın açıklamalarının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Temmuz'da Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretle aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti.Site, aynı gün İsrail güçlerinin Guterres'in ziyaretine "önden karşılık vererek" Dera ve Kuneytra'nın güney kırsalında kara operasyonları düzenlediğini bildirdi.Haberde, ordunun Kuneytra'daki tarım alanlarını topçu ateşiyle hedef aldığı belirtildi.Enab Baladi'ye göre Kuneytra Valisi, Guterres ile yaptığı görüşmede İsrail güçleri tarafından Suriyelilerin gözaltına alınmasını ve "sivillere yönelik ihlalleri" ele aldı.Enab Baladi ayrıca 25 Temmuz'da yayımladığı bir haberde, Birleşmiş Milletler Ateşkesi Denetleme Gücü'nün (UNDOF) rolünün şu anda tartışıldığını, Birleşmiş Milletler'in İsrail'in sınır ihlalleri ve gözaltılarına karşı daha etkin bir rol üstlenmesi yönündeki çağrıların arttığını aktardı.'Lübnan'a askeri müdahale düşünmüyoruz'El Cezire İngilizce yayınına göre, Şara röportajında Suriye'nin, komşusu Lübnan'a herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyeti olmadığını söyledi. 8 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Suriye'nin Hizbullah ve Lübnan konusunda da yardımcı olabileceğini söylemişti.Suriye lideri, bu katkının diplomatik çabalara odaklandığını belirtti. Şam'ın Lübnanlı yetkililerle ülkenin mevcut krizi aşmasına ve güvenli bir yola girmesine nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin yöntemleri görüştüğünü belirtti. Sana'ya göre Şara, bölgenin devlet otoritesi dışında faaliyet gösteren silahlı grupların oluşumunu teşvik eden politikaların bedelini ödemeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin Şam yönetimine entegrasyonu konusundaki soruya da, sürecin beklenenden yavaş ilerlediğini söyleyerek yanıt verdi. Ancak hükümetinin sürecin başarıya ulaşması konusunda kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Suriye, İsrail ile Güvenlik Anlaşması Peşinde - Son Dakika

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