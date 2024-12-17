Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye Merkez Bankası'nın kasasındaki rezervler ortaya çıktı. Bankanın yaklaşık 26 tonluk altın rezervi olduğu ve bu rakamın mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,2 milyar dolara tekabül ettiği belirtildi. Ayrıca, bankanın kasasında nakit olarak sadece 200 milyon dolarlık döviz rezervi bulunduğu ifade edildi.

17.12.2024 15:53  Güncelleme: 16:19
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin Merkez Bankası'nın kasasındakiler de ortaya çıktı.

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

26 TONLUK ALTIN REZERVİ

Reuters'ın haberine göre, Suriye Merkez Bankası'nın yaklaşık 26 tonluk altın rezervleri 2011'den bu yana değişmedi ve bu rakam mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,2 milyar dolara tekabül ediyor.

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR

Reuters'a konuşan dört kaynaktan biri Merkez Bankası'nın kasasında nakit olarak sadece 200 milyon dolarlık döviz rezervi bulunduğunu dile getirirken, bir diğeri dedolar rezervlerinin "yüz milyonlarca" olduğunu ifade etti.

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

IMF'YE GÖRE SADECE 14 MİLYAR DOLAR VAR

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre ise iç savaşın patlak verdiği 2011 yılı sonunda Merkez Bankası 14 milyar dolarlık döviz rezervine sahipti. Reuters'a konuşan mevcut yetkililer, Beşar Esad döneminde dolar rezervlerinin askeri amaçlar, gıda ve yakıt finansı için kullanıldığını belirtti. İki haber kaynağı, kasanın geçtiğimiz hafta Suriye'nin yeni geçici hükümetince denetlendiğini kaydetti.

MERKEZ BANKASI YAĞMALANMIŞTI

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında yağmacılar Suriye Merkez Bankası'nın başkent Şam'daki bazı bölümlerine girmiş, ancak ana kasaya erişmeyi başaramamıştı. Suriye'nin yeni yetkilileri, yağmalanan tutarını bir bölümünün geri alınabildiğini söyledi.

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

3 ANAHTAR VE ŞİFRE KOMBİNASYONU

Ana kasanın bomba geçirmez olduğunu aktaran kaynaklardan biri, açılabilmesi için de her biri farklı kişilerde bulunan 3 adet anahtar ve 1 şifre gerektiğini bildirdi.

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası\'nın kasasındakiler ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Komutan Logard:
    Bizde olsa borç senetleri çıkar :))) 63 23 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    iyi yine de altın usd var valla helal olsun 47 2 Yanıtla
  • Baki Yaşar:
    Yine de düşünüp gitmiş kasaya salatalık bırakmamış 43 1 Yanıtla
  • Akilli Deli:
    benim coronadan sonra kasama sadece taze hiyar koyabildim 19 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Oldu peki bunlara 10 2 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Bizim merkezden bence çok daha fazla çıkmış bizimkinde zırnık kaldığına inanmıyorum 6 2 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Adamların ülkesinde hırsız yokmuş demekki ??bizim ülkemizde olsaydı çoktan halletmişlerdi oysaki ?????? 3 4 Yanıtla
  • Mert kursun :
    parayada kendi resmini basmış tipsiz 6 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    hiç inandırıcı gelmiyor 1 0 Yanıtla
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