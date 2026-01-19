Suriye ordusu: YPG, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı - Son Dakika
Dünya

Suriye ordusu: YPG, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

19.01.2026 21:38
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıkladı. Ordu birlikleri, Şeddadi'ye girerek DEAŞ'lı teröristleri yakalama çalışması başlattı.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG arasındaki anlaşmanın ardından ortalık bir kez daha karıştı. Skandal harekete imza atan YPG, DEAŞ'lı teröristleri hapishaneden serbest bırakmaya başladı.

YPG, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKTI

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi.

SURİYE ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" belirtildi.

Suriye güçlerinin Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarılan açıklamada, "SDG'nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından ordu güçleri Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine girmeye başladı." ifadesine yer verildi.

HAPİSHANE ÇEVRESİNDE ARAMA YAPILIYOR

Suriye güçlerinin Şeddadi kenti ve çevresinde arama tarama yapacağı, söz konusu hapishanenin etrafını da güvenlik altına alacağı kaydedildi. Salınan DEAŞ mensuplarının yakalanması için Şeddadi'deki hapishane ve çevresinde arama tarama yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında dün varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Terör, Ordu, YPG, Son Dakika

21:21
