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Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu - Son Dakika

Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu

26.01.2022 11:06

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülke içinde ve dışındaki tüm asker kaçakları için genel af ilan etti. Devlet ajansı Sana gelişmeyi "Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, 25.1.2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı" ifadeleriyle duyururken, af kapsamına Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşların girdiği belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı" ifadesine yer verildi.

GELİŞMEYİ DEVLET AJANSI SANA DA DUYURDU

Devlet ajansı Sana da haberi, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün, 25.1.2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı" ifadeleriyle duyurdu.

Esed, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan etti

100 VE 101. MADDELERE TABİ OLANLAR

Af kapsamına, 1950'de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

ÜLKE DIŞINDA OLANLAR İÇİN 4 AY ŞARTI

Esad'in kararına göre af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

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Son Dakika Dünya Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu - Son Dakika
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