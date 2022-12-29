Suriye Savunma Bakanlığı'ndan, Ankara-Şam temasının ardından ilk açıklama: Görüşme pozitif geçti - Son Dakika
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Suriye Savunma Bakanlığı'ndan, Ankara-Şam temasının ardından ilk açıklama: Görüşme pozitif geçti

29.12.2022 14:09

Suriye ve Türkiye arasında 11 yıl sonra ilk temas dün gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Suriye Savunma Bakanı Moskova'da görüştü. Görüşmeden sonra Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'den yapılan açıklamalarda da görüşmenin pozitif geçtiği belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile dün Moskova'ya gitti. Akar, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından 11 yıl sonra ilk kez Ankara, Şam arasında temas kurulmuş oldu. Görüşmeye ilişkin Suriye'den ilk açıklama geldi.

"GÖRÜŞME OLUMLU ATMOSFERDE GEÇTİ"

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savunma bakanlarının görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Taraflar birçok konuyu tartıştı. Görüşme pozitif geçti" denildi.

"TEMENNİMİZ BÖLGEYE BARIŞIN GELMESİ"

Bakan Akar ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgede istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini konuştuk. Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" dedi.

ÇAVUŞOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülkenin temasından sonra açıklamalarda bulunarak, "Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" dedi.

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