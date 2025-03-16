Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Aralık ayından itibaren ülkesine dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yılmaz, "8 Aralık'ta Suriye'de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır" dedi.
Son Dakika › Dünya › Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı - Son Dakika
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