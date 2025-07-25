Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları - Son Dakika
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Dünya

Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları

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Suriye\'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
25.07.2025 10:54
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Suriye\'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminin Türkiye'den resmi düzeyde askeri destek talep ettiğini duyurmuştu. Talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Buna göre Türkiye'nin Şam'da tek başına resmi bir üssü olmayacağını ve askeri danışmanlık ile asker eğitim olmak üzere iki ayağının olacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye yönetiminin Türkiye'den resmi düzeyde askeri destek talep ettiğini açıklamıştı. MSB, "Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasını yapmıştı. CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü'nün moderatörü Hande Fırat, bu talebe verilecek cevabın detaylarını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN ŞAM'DA TEK BAŞINA RESMİ BİR ÜSSÜ OLMAYACAK"

Hande Fırat şunları söyledi:

"Bu desteğin içeriği ne olacak? 2 ayaklı bir destekten bahsediyoruz. Birincisi Şam'ın Ankara'dan resmen destek istemesi. Bir de Dışişleri Bakanlığı boyutunda yürütülen süreç var. Buna MSB de ortak. MSB nasıl destek verecek? Türkiye'nin Şam'da tek başına resmi bir üssü olmayacak. Türkiye, bu yöntemi Azerbaycan, Somali ve Libya'da kullanıyor. Bunlardan birincisi askeri danışmanlık. Suriye'deki silahlı yapılar birbirlerinden farklı kuvvetler. Henüz orduya dönüşmüş değil. Bunun için bir konsept bir doktrin gerekiyor. Aynı zamanda kendi içlerinde standartta kavuşması gerekiyor. Askeri danışmanlıkla, konsept, doktrin ve standardizasyon getirilecek. İkinci ayağı asker eğitim diyebiliriz. Bu nasıl yapılıyor? Libya ve Somali'de olduğu gibi kara, deniz, hava eğitim merkezleri kuruluyor. Harp okullar kuruluyor. TSK, bu okullar kurulacak ve eğitici desteğinde yardımcı olacak. Mevcutta silah altında olanlara da bu eğitim verilecek. Bu eğitim hem Suriye sahasında hem de Türkiye'de verilecek. Bir yandan da Suriye hükümetinin güvenlik kapasitesi ortaya çıkarılacak. Bu kapasite ortaya çıkarıldıktan sonra nelere ihtiyacı olduğu tespit edilecek. İDEF fuarına Suriye çok kalabalık bir heyetle geldi. Yerli ve milli ürünlere çok ciddi talepleri var. Savunma sanayisinin nasıl kullanılacağı da Suriye ordusuna öğretilecek.

"DEAŞ'LA MÜCADELE İÇİN KURULACAK KONSORSİYUMLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLANACAK"

İkinci boyutu ise şu; Dişileri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye komşu ülkelerle birlikte DEAŞ'la mücadele için bir konsorsiyum oluşturdu. Bir harekat merkezinin kurulması gündemde. ABD'ye de DEAŞ'la mücadelenin bu konsorsiyumla tarafından yürütüleceği söylenmişti. Bununla ilgili gelişmelerin de hızlanması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Şam, TSK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Taylan Özgür:
    ahmet şara dedikleri teröristi daha düne kadar kırmızı bülten ile arıyorlardı ne fırıldak la bu reisiniz :) 13 8 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Iki yangini sønduremedik ulkede 7 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Niye üst yapmıyorsunuz israilden mi korkuyorsunuz abi varya yatacak yeriniz yok allah sahit neden gazzeli insanlar ölüme terk edilirken 7 milyon suriyeli iceri alındı bakıliyor israil öldürmek için tutuyor icerde ölsün diye buna hizmet edenler alsanıza insanları 1milyon insanı suriyeliden neyi eksik muhacirdi hani 3 2 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    İzleyin Bakalım Kimden Koruyacaklar !!! İp ucu vereyim Büyük İsrail'e Engel Olacaklardan, bekleyin Görün. 2 0 Yanıtla
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