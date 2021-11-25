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Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu - Son Dakika

Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu

25.11.2021 12:16

Filipinler'deki bir eğlence parkında gezdiği esnada gördüğü timsahı maket sanan Nehemias Chipada isimli adam, timsahın yanına yaklaşarak selfie çekmek istedi. Fakat bir anda hareketlenen timsah, adamın kolunu paramparça yaptı.

Filipinler'deki bir eğlence parkında korku dolu anlar yaşandı. Nehemias Chipada isimli adam, parkta gezdiği sırada bir timsah gördü ve maket olduğunu sanarak timsahla fotoğraf çektirmeye gitti. Ancak gerçek olan timsah, bir anda saldırdığı adamın kolunu kopardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Chipada isimli adam ameliyata alındı ve kolu dikildi. Babasının yaralanmasıyla ilgili konuşan Mercy Joy Chipada isimli kız, "Orada bizi uyarıcı nitelikte hiçbir yazı yoktu. Bu nedenle babam timsahı maket sandı. Eğer uyarı olsaydı yanına gitmezdi" dedi.

O ANLARI ANLATTILAR

Nehemias Chipada'nın parkta uğradığı saldırıya tanık olanlar da o anları anlattı. Tanıklardan Rogelio Pamisa Antiga, "Bir anda çığlık sesleri duyduk ve bölgeye koştuk. Talihsiz adam yerde acı içerisinde kıvranıyordu" ifadelerini kullandı.

Tema parkında süs sandığı timsahla selfie yapan adamın kolu paramparça oldu
Tema parkında süs sandığı timsahla selfie yapan adamın kolu paramparça oldu
Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu

Filipinler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu - Son Dakika
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