Kızılelma insansız savaş uçağı havalandı! Dünya basını "Ezber bozabilecek görüşme" diye duyurdu - Son Dakika
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Kızılelma insansız savaş uçağı havalandı! Dünya basını "Ezber bozabilecek görüşme" diye duyurdu

15.12.2022 11:53

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar, dün Kızılelma insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu gelişme dünya basınında ise çok geniş bir şekilde yer aldı. ABD merkezli Defence Blog, "Ezber bozabilecek potansiyele sahip" derken, Yunanistan merkezli Ptisidi Astima ise uçağın uçuşunun belirlenen tarihten daha önce yapıldığına dikkat çekti.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. O anları Selçuk Bayraktar dün sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın bu paylaşımı dünya basınında da yankı buldu.

"EZBER BOZABİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

ABD merkezli Defence Blog haberinde, "Ezber bozabilecek potansiyele sahip Kızılelma insansız savaş uçağı, 14 Aralık'ta ilk uçuşu için gökyüzüne yükseldi. Türkiye merkezli Baykar şirketi, son derece iddialı Kızılelma insansız hava aracının başarılı ilk test uçuşundan görüntüler yayınladı" ifadelerine yer verdi.

"BAYRAKTAR KIZILELMA İLK UÇUŞUNU YAPTI"

Ermenistan merkezli News.am haber sitesi, "Türkiye'nin jet motoruna sahip insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar CEO'su Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, Bayraktar Kızılelma insansız askeri uçağının Türkiye'deki ilk uçuşunun gerçekleştirildiğini ve bunun hayalleri olduğunu belirtti" dedi.

ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Pakistan merkezli Defence.pk haberde uçağın özelliklerine dikkat çekerek, "Türk jeti Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu yaptı. Kızılelma'nın kalkış ağırlığı 6 ton, faydalı yükü ise 1,5 tona kadar çıkıyor. 5 saate kadar havada kalabilen drone, 12.000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Uçuş yarıçapı ise 950 kilometre olacak" dedi.

"UÇAK BELİRLENEN TARİHTEN DAHA ÖNCE UÇTU"

Yunanistan'da Ptisidi Astima sitesi "Türk insansız jeti Kızılelma ilk kez uçtu" derken, "Türk Baykar'ın Kızılelma insansız uçağı, 2023'ün başlarında gerçekleşmesi tahmin edilen ilk uçuşunu, Türk kaynaklarının duyurduğu programın ilerisine geçerek daha erken yaptı" dedi.

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Selçuk Bayraktar, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızılelma insansız savaş uçağı havalandı! Dünya basını 'Ezber bozabilecek görüşme' diye duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılelma insansız savaş uçağı havalandı! Dünya basını "Ezber bozabilecek görüşme" diye duyurdu - Son Dakika
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