Tahran\'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada

İsrail, Kükreyen Aslan Operasyonu kapsamında İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezinin vurulduğu belirtildi.

KARARGAH VURULDU

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), saldırıların İran'ın başkentinin kalbinde bulunan hedefleri kapsadığını ifade etti. Görüntülerde bir karargahın defalarca vurulduğu ve peş peşe büyük patlamalar yaşandığı görüldü.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İsrail ordusu, son 24 saat içinde geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. IDF, bu saldırılarla hava üstünlüğü sağlamayı ve Tahran'a yönelik operasyonların önünü açmayı hedeflediğini bildirdi.

İŞTE O ANLAR