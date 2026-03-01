Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada - Son Dakika
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada

01.03.2026 12:15
İsrail Hava Kuvvetleri, ''Kükreyen Aslan'' operasyonu adını verdiği saldırılarda Tahran'ı vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir kampüsün defalarca vurulduğu ve peş peşe büyük patlamalar yaşandığı görüldü.

İsrail, Kükreyen Aslan Operasyonu kapsamında İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezinin vurulduğu belirtildi.

KARARGAH VURULDU

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), saldırıların İran'ın başkentinin kalbinde bulunan hedefleri kapsadığını ifade etti. Görüntülerde bir karargahın defalarca vurulduğu ve peş peşe büyük patlamalar yaşandığı görüldü.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İsrail ordusu, son 24 saat içinde geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. IDF, bu saldırılarla hava üstünlüğü sağlamayı ve Tahran'a yönelik operasyonların önünü açmayı hedeflediğini bildirdi.

İŞTE O ANLAR

