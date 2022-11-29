Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği olası kara harekatı ABD'de gündem oldu! Sadece 2 şartları var

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Pençe Kılıç Harekatı ile birçok terör hedefi vuruldu, yüzlerce terörist de etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN KARA HAREKATI SİNYALİNİ VERDİ

Dünyanın gözü bölgeye dönerken Türkiye'nin kara harekatı yapıp yapmayacağı sorusu akıllara geldi. Operasyonların devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin olarak "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE'NİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de Türkiye'nin operasyonlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DEAŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DEAŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

"AMERİKALILARIN HAYATINI RİSKE ATACAK BİR EYLEM GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor."