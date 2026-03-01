Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
01.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran savaşının başlamasının ardından Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın İran'la iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıklayarak Kabil yönetiminin bölgesel krizde tarafını Tahran'dan yana seçtiğini duyurdu.

ABD ile İran arasında başlayan savaşın ardından Taliban yönetimi açık şekilde pozisyon aldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mücahid, İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, savaşın fiilen başlamasının ardından İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin destek vereceğini söyledi. "İran ile iş birliği yapmaya hazırız" diyen Mücahid, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"İRAN ÜSTÜN GELECEK"

Taliban sözcüsü, İran'ın daha önce İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan galip çıktığını savundu. Mücahid, mevcut savaşta da İran'ın ABD ve İsrail karşısında üstün geleceğini ifade etti.

TALİBAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atmıştı. Son dönemde İran ile diplomatik temaslar ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Mücahid'in savaş başladıktan sonra yaptığı bu açıklama, Taliban'ın bölgesel krizde tarafını net biçimde İran'dan yana belirlediğini ortaya koydu.

Zabihullah Mücahid, Afganistan, Politika, Tahran, Dünya, Kabil, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    tiplere bak kılıç kalkanla savunursunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:33:14. #7.11#
SON DAKİKA: Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.