Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

ABD ile İran arasında başlayan savaşın ardından Taliban yönetimi açık şekilde pozisyon aldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mücahid, İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, savaşın fiilen başlamasının ardından İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin destek vereceğini söyledi. "İran ile iş birliği yapmaya hazırız" diyen Mücahid, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"İRAN ÜSTÜN GELECEK"

Taliban sözcüsü, İran'ın daha önce İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan galip çıktığını savundu. Mücahid, mevcut savaşta da İran'ın ABD ve İsrail karşısında üstün geleceğini ifade etti.

TALİBAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atmıştı. Son dönemde İran ile diplomatik temaslar ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Mücahid'in savaş başladıktan sonra yaptığı bu açıklama, Taliban'ın bölgesel krizde tarafını net biçimde İran'dan yana belirlediğini ortaya koydu.