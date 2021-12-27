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Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak - Son Dakika
BBC

Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak

27.12.2021 15:30
Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Ağustos ayından beri Afganistan'da kadın hakları gerilemeye devam ediyor. Erdemi Teşvik Bakanlığı, birkaç hafta önce televizyon kanallarından kadınların rol aldığı dizileri kaldırmalarını ve kadın gazetecilerin başlarını örtmeden ekrana çıkmamalarını istemişti. Taliban yönetimi son olarak, uzun yolculuğa çıkmak isteyen kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabaları olmadan araçlarına alınmasını yasakladı.

Afganistan'da Taliban yönetimi, tek başına uzun yolculuğa çıkmak isteyen kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabaları olmadan araçlarına alınmasını yasakladı.

ÖRTÜNMEYEN KADINLAR ARAÇLARA ALINMAYACAK

"Erdemi Teşvik ve Kötülükleri Önleme Bakanlığı" tarafından dün yayınlanan rehber ilkeler uyarınca örtünmeyen kadınlar ise araçlara hiç alınmayacak. Ayrıca araçlarda müzik çalınması da istenmiyor. İlgili yönergede, araç sahiplerinin tek başına 45 milden (72 kilometre) uzağa seyahat etmek isteyen kadınları geri çevirmesi isteniyor.

ÖRTÜNMENİN NE ŞEKİLDE OLMASI GEREKTİĞİ TAM OLARAK AÇIK DEĞİL

Örtünmeyen kadınların araçlara alınması istenmiyor ancak örtünmenin ne şekilde olması gerektiği tam olarak açık değil. Afgan kadınların çoğu zaten başörtüsü takıyor. Taliban'ın örtünme, yani hicab tanımı ise kimi zaman peçe takmayı veya çarşaf giymeyi de kapsıyor.

KADINLARIN ROL ALDIĞI DİZİLER YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Afganistan'da Taliban'ın işbaşına geldiği Ağustos ayından beri, kadın hakları geriliyor. Ortaokul ve liselerin çoğu kız çocuklarına kapılarını kapatırken, kadınların büyük bir kısmı işlerine dönemedi. Erdemi Teşvik Bakanlığı birkaç hafta önce televizyon kanallarından kadınların rol aldığı dizileri kaldırmalarını ve kadın gazetecilerin başlarını örtmeden ekrana çıkmamalarını istemişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Taliban'ın bu son kararıyla, "kadınları tutsak etmek yolunda ilerlemeye devam ettiğini" vurguladı. İnsan Hakları İzleme Örgütünden Heather Barr, AFP'ye yaptığı açıklamada, kadınların özgürce hareket etme ya da ev içi şiddetten kaçma imkanının ortadan kalktığını söyledi.

"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM"

Kabil sakinlerinden Fatima, BBC'ye "Kendimi çok kötü hissettim" diyerek tepkisini dile getirdi: "Tek başıma dışarı çıkamayacağım. Çocuğum hasta olsa, ya da eşim gelemese ne yaparım? Taliban mutluluğumuzu çaldı. Hem bağımsızlığımı hem mutluluğumu kaybettim."

Taliban, ABD öncülüğündeki güçlerden yönetimi devraldıktan sonra çalışan kadınların çoğuna evde oturmaları talimatı vermiş, ortaokul ve liseleri ise sadece erkek öğrenci ve öğretmenlere açmıştı. Bu önlemlerin "geçici" olduğunu söyleyen Taliban, amacın kadınlar ve kız çocukları için güvenli bir ortam oluşturmak olduğunu kaydediyor. Taliban'ın 1990'lardaki yönetimi sırasında kadınların eğitimi ve çalışması yasaktı.

Afganistan'a yardımda bulunan ülkeler mali yardımların tekrar başlaması için kadın haklarına saygı gösterilmesini istiyor. Afganistan'da büyük bir ekonomik ve insani kriz yaşanıyor. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden sonra uluslararası desteğin kesilmesi ülkede durumu daha da kötüleştirmişti.

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Kadın Hakları, Afganistan, Tragger, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak - Son Dakika
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