Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve hükümetini kuran Taliban yetkilileri, Türk heyetle görüşmek üzere bugün Ankara'ya geliyor.

MASADA BİRÇOK KONU BAŞLIĞI VAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye doğru yola çıkan Taliban heyetiyle yapılacak görüşmede, başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere birçok başlık masaya yatırılacak. Görüşmede insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret de ele alınacak.

BAKAN VEKİLİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bugün Ankara'da yapılacak görüşmeye dair haberi sosyal medya hesabından duyuran Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi, "Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki IEA'dan (Afganistan İslam Emirliği) üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gitti" ifadelerini kullandı.

AB VE ABD YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Mevlevi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet, 12 Ekim'de AB ve ABD yetkilileriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.

ÇAVUŞOĞLU: AFGANİSTAN'I ZİYARET ETMEYİ KARARLAŞTIRDIK

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına 4 veya 5 dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

"AFGANİSTAN" KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, dün Ankara'da, "Afganistan" konulu çalıştay düzenledi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Afganistan'da meydana gelen son gelişmelerin siyasi, dini, sosyolojik, jeopolitik yansımaları ve Türkiye'nin Afganistan'daki rolü ele alındı.