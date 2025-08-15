Tatar'dan MÜSİAD'da net mesaj: Türkiye ile KKTC Doğu Akdeniz'de kararlı - Son Dakika
Dünya

Tatar'dan MÜSİAD'da net mesaj: Türkiye ile KKTC Doğu Akdeniz'de kararlı

Tatar\'dan MÜSİAD\'da net mesaj: Türkiye ile KKTC Doğu Akdeniz\'de kararlı
15.08.2025 09:53  Güncelleme: 10:18
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'İki Devletli Çözüm Önerisi ve Mavi Vatan' temalı programda konuştu. Tatar, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusunda birlikte ve kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirtti. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise Kıbrıs davasının tarihsel sürecine değindi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi, "İki Devletli Çözüm Önerisi ve Mavi Vatan" temalı özel bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) Başkanı Murat Doğanay, MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Tatar, "Türkiye ile KKTC, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusunda birlikte ve kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

"BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİKTEN TAVİZ YOK"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini uluslararası platformlarda kararlılıkla savunduklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı her şartta onurlu duruşunu sürdürecek; bağımsızlık, egemenlik ve güvenlikten asla taviz vermeyecektir. Bu topraklarda barışın ve istikrarın teminatı, iki devletli çözüme dayalı bir yapının hayata geçirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki hakların korunmasının yalnızca bugünün değil, geleceğin de meselesi olduğunu söyleyen Tatar, "Mavi Vatan vizyonu; enerji kaynaklarının adil paylaşımı, deniz yetki alanlarımızın korunması ve bölgesel istikrar için vazgeçilmezdir. Türkiye ile KKTC olarak bu stratejiden asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimize ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuz bu davayı kararlılıkla sürdürmektir" dedi.

Tatar, Avrupa Birliği'nin Rum kesimini üyelikle ödüllendirerek Kıbrıs konusunda adil arabulucu olma vasfını kaybettiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının yıllardır izolasyonlara maruz bırakıldığını ve ekonomik ile siyasi haklarının kısıtlandığını belirten Tatar, "Bu haksızlıkların sona ermesi, iki halk arasında gerçek bir barış ortamının sağlanması için zorunludur. Türkiye'nin desteğiyle haklı davamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"TARİH GENÇLERE DOĞRU ÖĞRETİLMELİ"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise Kıbrıs davasının tarihsel sürecine değinerek, Rum tarafının sistematik tarih manipülasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Tarih genç nesillere gerektiği gibi öğretilmelidir" diye konuştu.

MURAT DOĞANAY: KKTC, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK GÜVENLİK ZİNCİRİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Programın ardından Haberler.com'a değerlendirmelerde bulunan ASAV Başkanı Murat Doğanay, iki devletli çözüm ve Mavi Vatan vizyonunun jeopolitik önemine dikkat çekti. Doğanay, "İki devletli çözüm vizyonunun uluslararası hukuk ve güvenlik açısından taşıdığı önem titizlikle ele alınmalıdır. 'Çift Devletli Çözüm' ve 'Mavi Vatan Doktrini', Kıbrıs merkezli jeopolitik bağlamda birbirini tamamlayan stratejilerdir" dedi.

Kıbrıs'ın enerji rekabeti ve güvenlik politikalarında kritik bir merkez olduğunu vurgulayan Doğanay, "Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ulaştırılması ciddi bir maliyet avantajı sağlayacaktır. KKTC, Türkiye'nin uzun vadeli enerji, güvenlik ve dış politika stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

