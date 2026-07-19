Tate Kardeşlere Yeni Suçlamalar

Tartışmalı sosyal medya ünlüsü Andrew Tate ve kardeşi Tristan, İngiliz makamlarının ikili hakkında 38 yeni suçlama yöneltmesinin ardından ABD'de gözaltına alındı.

Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Andrew'un yedi yeni tecavüz suçlamasının yanı sıra insan kaçakçılığı ve bir çocuğa ait müstehcen görüntülerle ilgili suçlamalarla da karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Tristan hakkındaki suçlamalar arasında iki tecavüz suçlaması ve cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığına ilişkin üç suçlama bulunuyor.

Bedfordshire ve Hertfordshire polisi, kardeşler hakkındaki toplam suçlama sayısının artık 59 olduğunu söyledi.

Suçların Temmuz 2010 ile Ağustos 2017 arasında işlendiği iddia ediliyor.

Tate kardeşler daha önce herhangi bir yanlış yaptıklarını reddetmişti.

CPS, gözaltılarının ardından savcıların İngiltere ve ABD vatandaşı olan kardeşlerin İngiltere'ye iadesi için yasal süreci başlatacağını söyledi.

CPS Özel Suçlar Dairesi Başkanı Malcolm McHaffie, "Bu suçlama kararları, Bedfordshire Polisinden ek bir delil dosyasının alınmasının ardından verildi ve bu davadaki iddia edilen mağdur sayısını yediye çıkardı" dedi.

Bedfordshire ve Hertfordshire polisi, "karmaşık bir soruşturma" olarak nitelendirdiği süreç kapsamında çeşitli suçları araştırıyordu.

Bunun sonucunda kardeşler hakkında 38 yeni suçlama onaylandı.

Böylece 39 yaşındaki Andrew Birleşik Krallık'ta toplam 42 suçlamayla, 37 yaşındaki Tristan ise 17 suçlamayla karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü gözaltıların "iade işlemleri kapsamında" gerçekleştirildiğini söyledi.

Tate kardeşleri temsil eden avukat Joseph McBride, 18 Temmuz'da gözaltıların ardından yayımlanan açıklamasında, " Dünya, Andrew ve Tristan'ın masum olduğunu biliyor" dedi.

McBride sözlerini "Düşmanları bunu en iyi bilenlerdir. Tam da bu nedenle hedef alındılar" diyerek sürdürdü ve yeni suçlamaları "siyasi bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Yeni suçlamaların, kardeşlerin ABD'de açtığı iftira davasına karşılık vermek amacıyla tasarlandığını söyledi:

"Yetkin bir hâkim gerçekleri gördüğünde ve Adalet Bakanlığı kendi yetkisinin bu vahim kötüye kullanımını değerlendirdiğinde, Andrew ve Tristan Tate özgür kalacaktır.

"Amerika, Britanya'nın siyasi işlerini onun adına yürütmez."

2024 yılında Bedfordshire Polisi, Romanya'da yaşayan ve burada da haklarında ceza soruşturması yürütülen kardeşlerin geri gönderilmesi için Avrupa yakalama emirleri çıkarmıştı.

Haziran ayında kardeşler, CPS'nin yasal süreç resmen başlayana kadar iddia edilen mağdurların isimlerinin gizli tutulmasının gerekli olduğuna karar vermesinin ardından, Birleşik Krallık'taki suçlayıcılarının isimlerini öğrenmek için açtıkları davayı kaybetti.

Andrew'un Britanyalı olduğu iddia edilen bazı mağdurlarını temsil eden avukat Matt Jury, suçlamaları memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi: "Andrew ve Tristan Tate, çok sayıda tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlaması da dahil olmak üzere en ağır suçlarla itham ediliyor. Adaletle yüzleşmelerinin zamanı geldi."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .