Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar

22.10.2022 19:32

Tayland'ın güneydoğu kıyısındaki Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan ve dünya ile bağlantısı olmamasıyla bilinen kabilenin olduğu bölgeye giden bir grup balıkçı, kabile üyelerinin kendilerine ok atması sebebiyle geri kaçtı.

Yaklaşık yetmiş yıldır dış dünyadan tamamen kopmuş biçimde yaşayan Kuzey Sentinel Adası sakinleri, adalarına kimseyi yaklaştırmama konusunda kararlı. Geçtiğimiz haftalarda balıkçılık yapan bir grup, kabile üyelerini görmek için adaya doğru yola çıktı. Fakat kabile üyeleri, seri bir şekilde balıkçılara doğru ok atmaya başladı.

Dünya ile bağlantısı olmayan kabileyi görmeye gittiler, karşılaştıkları manzara yüzünden çığlık çığlığa kaçtılar

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA GERİ KAÇTILAR

Kabile üyelerinin durmaması nedeniyle çaresiz kalan balıkçılar, çığlık çığlığa geri kaçmak zorunda kaldı. Kabile üyelerinin adaya kesinlikle insan yaklaştırmadığı öğrenilirken, 2018 yılında adaya girmek isteyen Hristiyan misyoner John Allen Chau'nun da adadakiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Dünya ile bağlantısı olmayan kabileyi görmeye gittiler, karşılaştıkları manzara yüzünden çığlık çığlığa kaçtılar

FACEBOOK'TAN PLANLARINI PAYLAŞTILAR

Kabile üyeleri şimdilerde ise Facebook'taki bir grup nedeniyle gündemde. Facebook'ta grup kuran bazı kişiler, adadakileri yok etmek adına plan yapmaya başladı. Facebook'taki grupta adaya yapılacak baskına ilişkin planlar paylaşılıyor.

Dünya ile bağlantısı olmayan kabileyi görmeye gittiler, karşılaştıkları manzara yüzünden çığlık çığlığa kaçtılar
YORUMLAR
500
Antalya haber... Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı başladı Antalya haber... Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın final etabı başladı Konya haberleri | Bosna Hersek Büyükelçisi'nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a tebrik ziyareti Konya haberleri | Bosna Hersek Büyükelçisi'nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a tebrik ziyareti

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar
19:18 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa'da destan yazdı
19:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Var mı sende o cesaret?
19:05 Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı
19:04 Eşref Fakıbaba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in geçmiş paylaşımı olay oldu
18:54 Trabzonspor konuk ettiği Sivasspor'u Hamsik'le devirdi
18:02 Survivor Turabi'nin bir kadınla çıplak yatak pozu sosyal medyada olay oldu
17:42 Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo iddialarına resmi yanıt geldi
16:35 Ünlü şarkıcı Hande Yener binlerce hayranının önünde yere yığıldı
18:04 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun rakibi aday olmayacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 19:40:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement