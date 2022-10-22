Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar

Yaklaşık yetmiş yıldır dış dünyadan tamamen kopmuş biçimde yaşayan Kuzey Sentinel Adası sakinleri, adalarına kimseyi yaklaştırmama konusunda kararlı. Geçtiğimiz haftalarda balıkçılık yapan bir grup, kabile üyelerini görmek için adaya doğru yola çıktı. Fakat kabile üyeleri, seri bir şekilde balıkçılara doğru ok atmaya başladı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA GERİ KAÇTILAR

Kabile üyelerinin durmaması nedeniyle çaresiz kalan balıkçılar, çığlık çığlığa geri kaçmak zorunda kaldı. Kabile üyelerinin adaya kesinlikle insan yaklaştırmadığı öğrenilirken, 2018 yılında adaya girmek isteyen Hristiyan misyoner John Allen Chau'nun da adadakiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

FACEBOOK'TAN PLANLARINI PAYLAŞTILAR

Kabile üyeleri şimdilerde ise Facebook'taki bir grup nedeniyle gündemde. Facebook'ta grup kuran bazı kişiler, adadakileri yok etmek adına plan yapmaya başladı. Facebook'taki grupta adaya yapılacak baskına ilişkin planlar paylaşılıyor.