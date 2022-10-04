TBMM Başkanı Şentop'dan Malezya'da üst düzey temaslar

Malezya'daki üst düzey temaslarına devam eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Palamento heyetiyle birlikte resmi ziyarette bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşmesinin ardından Malezya Senato Başkanı Rais Yatim ve beraberindeki heyet ile de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmelerde, Malezya'da 3 Ekim'de başlayan yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diledi. İkili ilişkilerde güven duygusunun hakim olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Şentop, iki ülke arasında oluşturulan Kapsamlı Stratejik Ortaklığın, yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkilerin de ilerletilmesini kapsadığı anlayışında olduklarını ifade etti. Şentop, Hükümetler arasındaki ilişkilere paralel olarak parlamentolar arasındaki diyalog ve dostluk ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.