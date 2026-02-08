Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar

Avrupa Birliği, çevre kirliliğini azaltma hedefi doğrultusunda ambalaj kullanımını kökten değiştirecek yeni bir düzenleme üzerinde uzlaştı. Hazırlanan kurallar, özellikle restoranlar, oteller ve fast-food zincirlerinde sıklıkla kullanılan tek kullanımlık ürünleri doğrudan etkileyecek. Düzenleme hayata geçtiğinde, ambalaj tüketiminde ciddi bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.

TEK KULLANIMLIK SOS PAKETLERİ KALDIRILIYOR

Yeni ambalaj yasası kapsamında, ketçap, mayonez ve benzeri soslar için kullanılan tek kullanımlık küçük paketler kademeli olarak yasaklanacak. Avrupa Birliği, bu adımla hem plastik atık miktarını azaltmayı hem de yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Restoran ve otellerin, yeniden doldurulabilir kaplar ya da büyük hacimli dispenser sistemlerine geçmesi gerekecek.

PFAS İÇEREN AMBALAJLARA TAM YASAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri PFAS içeren ambalajlara getirilen yasak oldu. Yağ ve sıvı geçirmezlik sağlamak için kullanılan bu kimyasalların çevrede çözünmediği ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı uzun süredir tartışılıyor. Avrupa Birliği, bu maddeleri içeren tüm ambalajları piyasadan çekmeyi hedefliyor. Yasak, yalnızca gıda sektörünü değil, birçok tek kullanımlık ürünü de kapsıyor.

KÜÇÜK HACİMLİ AMBALAJLAR TARİH OLUYOR

Avrupa Birliği'nin planına göre 2030 yılından itibaren 50 mililitrenin altındaki ambalajlara izin verilmeyecek. Bu karar, özellikle turizm, gastronomi ve catering sektörlerinde iş yapış biçimlerini değiştirecek. Sektör temsilcileri, yeni sistemin alışkanlıkları zorlayacağını ancak uzun vadede çevresel fayda sağlayacağını ifade ediyor.

MEYVE VE SEBZEDE AMBALAJ DÖNEMİ BİTİYOR

Düzenleme yalnızca sos paketleriyle sınırlı kalmıyor. Ağırlığı 1,5 kilogramın altında olan meyve ve sebzelerin ambalajsız satılması da planlanıyor. Avrupa Birliği, bu uygulamayla marketlerde plastik kullanımını azaltmayı ve tüketicileri daha sürdürülebilir tercihlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

ALMANYA ÖRNEĞİ HEDEFİ NETLEŞTİRİYOR

Avrupa'da kişi başına düşen ambalaj atığı miktarının en yüksek olduğu ülkelerden biri Almanya olarak öne çıkıyor. Ülkede kişi başına yıllık atık miktarı yaklaşık 225 kilogram seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde. Yeni düzenlemelerle, 2018 yılına kıyasla 2040 yılına kadar ambalaj atıklarının yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.