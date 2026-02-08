Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar

Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
08.02.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla restoranlarda sıklıkla kullanılan tek kullanımlık sos paketlerini yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında PFAS içeren ambalajlar tamamen kaldırılırken, 50 mililitrenin altındaki küçük ambalajların da kademeli olarak kullanımdan çıkarılması planlanıyor.

Avrupa Birliği, çevre kirliliğini azaltma hedefi doğrultusunda ambalaj kullanımını kökten değiştirecek yeni bir düzenleme üzerinde uzlaştı. Hazırlanan kurallar, özellikle restoranlar, oteller ve fast-food zincirlerinde sıklıkla kullanılan tek kullanımlık ürünleri doğrudan etkileyecek. Düzenleme hayata geçtiğinde, ambalaj tüketiminde ciddi bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.

TEK KULLANIMLIK SOS PAKETLERİ KALDIRILIYOR

Yeni ambalaj yasası kapsamında, ketçap, mayonez ve benzeri soslar için kullanılan tek kullanımlık küçük paketler kademeli olarak yasaklanacak. Avrupa Birliği, bu adımla hem plastik atık miktarını azaltmayı hem de yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Restoran ve otellerin, yeniden doldurulabilir kaplar ya da büyük hacimli dispenser sistemlerine geçmesi gerekecek.

PFAS İÇEREN AMBALAJLARA TAM YASAK

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri PFAS içeren ambalajlara getirilen yasak oldu. Yağ ve sıvı geçirmezlik sağlamak için kullanılan bu kimyasalların çevrede çözünmediği ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı uzun süredir tartışılıyor. Avrupa Birliği, bu maddeleri içeren tüm ambalajları piyasadan çekmeyi hedefliyor. Yasak, yalnızca gıda sektörünü değil, birçok tek kullanımlık ürünü de kapsıyor.

KÜÇÜK HACİMLİ AMBALAJLAR TARİH OLUYOR

Avrupa Birliği'nin planına göre 2030 yılından itibaren 50 mililitrenin altındaki ambalajlara izin verilmeyecek. Bu karar, özellikle turizm, gastronomi ve catering sektörlerinde iş yapış biçimlerini değiştirecek. Sektör temsilcileri, yeni sistemin alışkanlıkları zorlayacağını ancak uzun vadede çevresel fayda sağlayacağını ifade ediyor.

MEYVE VE SEBZEDE AMBALAJ DÖNEMİ BİTİYOR

Düzenleme yalnızca sos paketleriyle sınırlı kalmıyor. Ağırlığı 1,5 kilogramın altında olan meyve ve sebzelerin ambalajsız satılması da planlanıyor. Avrupa Birliği, bu uygulamayla marketlerde plastik kullanımını azaltmayı ve tüketicileri daha sürdürülebilir tercihlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

ALMANYA ÖRNEĞİ HEDEFİ NETLEŞTİRİYOR

Avrupa'da kişi başına düşen ambalaj atığı miktarının en yüksek olduğu ülkelerden biri Almanya olarak öne çıkıyor. Ülkede kişi başına yıllık atık miktarı yaklaşık 225 kilogram seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde. Yeni düzenlemelerle, 2018 yılına kıyasla 2040 yılına kadar ambalaj atıklarının yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Teknoloji, Gündem, Güncel, Turizm, Yaşam, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 16:48:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.