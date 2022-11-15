Teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi: Reddedilmeye alışın - Son Dakika
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Teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi: Reddedilmeye alışın

15.11.2022 18:53
Teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi: Reddedilmeye alışın

Yüzlerce kadınla yaşadığı bilinen sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi. Ünlü fenomen işin "reddedilmeyi kabul etmekte" saklı olduğunu belirterek, "Bu, kulağa kolay gelse de genç erkeklerin çoğu için zor. Sadece git onlarla konuş, buna alış, reddedilmeye de alış. Bu benim için büyük bir şeydi. Ancak reddedilmeyi kafaya takmayı bıraktığımda bir engeli atladığımı hissettim." dedi.

Instagram'da 3,5 milyona yakın takipçisi bulunan ve dünyanın her yerinden insanın tanıdığı ünlü fenomen Dan Bilzerian teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşıyor. Hayatı birçok insan tarafından kıskanılan Dan Bilzerian nasıl bu kadar kadınla bir arada olabildiğine dair samimi itiraflarda bulundu.

ERKEKLERE İŞİN SIRRINI VERDİ

Kadınlara rahat yaklaşmanın yeterli olacağını belirten Bilzerian, "Bence dışarı çıkıp bir grup kıza gidip onlara 'Ah, bence çok güzelsiniz, size bir içki ısmarlayabilir miyim?' gibi yaklaşmamak gerek. Sadece onlara yaklaşıp onlarla konuşmak, sohbet etmek ve konuşurken rahat olmak yeterli" dedi.

Yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian işin sırrını verdi, erkekler şaşırıp kaldı

"REDDEDİLMEYE ALIŞIN"

Ünlü fenomen sözlerine şöyle devam etti: "Bu, kulağa kolay gelse de genç erkeklerin çoğu için zor. Sadece git onlarla konuş, buna alış, reddedilmeye de alış. Bu benim için büyük bir şeydi. Ancak reddedilmeyi kafaya takmayı bıraktığımda bir engeli atladığımı hissettim."

Yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian işin sırrını verdi, erkekler şaşırıp kaldı

"BEN DE ÜNİVERSİTE ZAMANI ÖYLEYDİM"

Üniversite yıllarında kendisinin de kadınlara çekingenlik beslediğini anlatan Bilzerian, "O dönemde çok fazla kadınlar konuşuyordum ve bir noktadan sonra sadece kendimin önemli olduğunu fark ettim. Kendimi seviyorum ve bu beni mutlu ediyor" diye konuştu.

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Dan Bilzerian, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi: Reddedilmeye alışın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi: Reddedilmeye alışın - Son Dakika
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